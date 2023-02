Un padre le dice a su hijo: “Cada cierto número de días, el sabor metálico reaparece y se posa en la comisura de los labios. La lluvia ya no es lluvia, Dimitri. Sí, papá, tienes toda la razón”. Así se inicia la conversación entre dos peces radioactivos que recuerdan el accidente nuclear de Chernóbil. “Testigos fantasmales (Branquias)” es el primero de seis cuentos que forman parte del libro “El largo aliento de las historias apócrifas”, del escritor José Vadillo Vila.

“Estas historias no están dentro de un subgénero de la literatura realista o fantástica, pero hay de ambos mundos. Me he tomado esa libertad, ya que las he estado escribiendo a lo largo de los años. Me tomo nueve años entre el libro anterior de cuentos [”Hábitos insanos”] y este”, explica Vadillo.

Asimismo, entre los textos de la nueva publicación, hay un relato que sumerge al lector en el barrio de un poeta, que es destruido para modernizar una ciudad que quiere olvidar su pasado en guerra y propone la restauración total de una avenida a la que llaman Camino de la Esperanza.

El texto es editado por Jesús Raymundo, de la editorial Artífice. Foto: Artífice

Por otro lado, hay historias que dejan entrever la posible conexión entre personajes de la realidad peruana.

“En ‘Un bolero para Toñita Porreas’, tenía el afán de que los personajes sean muy fidedignos a sus nombres para que los peruanos los puedan ubicar. En este cuento, algunos lectores han creído que el repertorio y los personajes son reales. Eso es algo satisfactorio porque significa que los relatos son realmente vívidos”, comenta el escritor.

Para esta historia, el autor se inspiró en un hecho cotidiano inesperado, mientras estaba con su pequeño hijo en una consulta médica.

“Me pasó algo muy interesante en la Clínica Internacional de Lima, cuando estaba con mi hijito en un control. Yo me encontraba en este debate por los personajes, y aparece un señor idéntico al del texto, delgado, afroperuano con un sombrero, con medias blancas, pantalón alto y sonriéndome por unos segundos. Para mí fue una aparición determinante para seguir adelante con la historia”, manifiesta.

Libertad. El periodista cuenta a Correo que se ha sentido muy cómodo al crear estos relatos. Cada palabra y recurso literario ha sido utilizado para evidenciar la libertad con la que ha escrito estos cuentos.

La estructura fragmentaria, las narraciones no lineales y los párrafos breves son parte de los recursos utilizados por el escritor, que invitan al lector a continuar recorriendo las páginas de principio a fin.

“Me interesaba utilizar varias técnicas, pero, como sucede a muchos autores contemporáneos, ya uno tiene mucha influencia audiovisual. Entonces, el uso de estas elipsis o ‘flashbacks’ me parecía algo natural. Hoy en día el lector está dispuesto a estos retos porque la ficción en general juega así”, detalla el autor.

Para José Vadillo, es complejo elegir uno de los seis cuentos del volumen como su favorito, y dice que elegir es “como decir a qué hijo quieres más”. Pese a ello, escoge a “Testigos fantasmales”: según él, “por el hecho de tomar un tema histórico y presentarlo desde el punto de vista de los animales, los peces radiactivos. Esta también es una forma de reflexionar sobre las otras víctimas, en medio del cuidado al medio ambiente”. Más que su cuento favorito, el texto fue un gran reto para el escritor porque empleó el manejo de algunas elipsis en la estructura.

El último cuento, “El especto ilustre”, una historia sobre un amante de la literatura que acosa a un novelista que se creía muerto, desencadena una trama policial que se desenvuelve con un lenguaje coloquial y genera intriga tras la lectura de cada página.

El autor, que ha seguido el camino de la prosa y la estética para continuar descubriendo la palabra, reconoce que no es de los escritores que escribe en abundancia, pero tiene mucho respeto a la publicación de un libro.

“Esa demora significa que uno va experimentando, porque parte de la escritura es reflexionar mucho sobre lo que uno escribe”, reflexiona.

Otros libros:

“Historias a babor”, libro de cuentos publicado en 2003.

“Hábitos Insanos”, libro de cuentos publicado en 2013.

“Apus musicales”, libro de perfiles publicado en 2018.

José Vadillo Vila

José Vadillo Vila es periodista, escritor y cantautor. Tiene cuatro premios de periodismo. En el 2022, obtuvo el premio Periodismo que Llega Sin Violencia, en la categoría prensa, de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria.

Datos

120 páginas tiene “El largo aliento de las historias apócrifas”, a la venta en Artífice Comunicadores.

Disponible en las librerías El Virrey, Communitas, Sur, Lancom, Babel, Casa Tomada y Ciudad Librera, así como en Buscalibre Perú y la tienda virtual de Artífice Comunicadores