Animatissimo y Misión Jesuita se unen para presentar el show orquestal Animatissimo: “Concerto Per Mei” en dos funciones imperdibles: una, el sábado 18; otra el domingo 19 de mayo, en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula en San Isidro. El evento recaudará fondos para proyectos sociales jesuitas que atienden a mujeres y madres adolescentes en Moquegua, Tacna, Cusco y Lima.

En un contexto en el que se registraron +142 mil denuncias por violencia a través del Centro de Emergencia Mujer (2023), la creación de iniciativas de acompañamiento integral que les permita redescubrir el potencial que habita en ellas y acceder a mejores oportunidades de vida, es clave. Así, la temática del espectáculo ha sido especialmente pensada y diseñada para alinearse al propósito de los proyectos beneficiados, rindiendo homenaje a las grandes heroínas del anime y los videojuegos, y celebrando su valentía e impacto positivo en todo el mundo.

“Animatissimo: Concerto Per Mei es una respuesta artística y vital ante la preocupante situación de la violencia contra la mujer en el Perú. Sobre la base de un enfoque integral y personalizado, desde Misión Jesuita beneficiamos a 365 mujeres con acompañamiento psicosocial, apoyo para su reintegración educativa y capacitación en emprendimiento. Cada nota de este concierto será una oportunidad para construir un futuro más seguro y equitativo para estas mujeres”, precisa Gianfranco Dulanto, Director Ejecutivo ODP Jesuitas del Perú.

“Animatissimo: Concerto Per Mei es más que sólo un concierto, es una experiencia donde la música, el teatro, la mediación y el arte audiovisual te transportarán a un mundo de emociones y aventuras. Será una oportunidad para reencontrarte con tu niño interior, disfrutando de la magia de una orquesta en vivo y recordando el legado que las grandes heroínas de animes y videojuegos dejan para las nuevas generaciones. Los invitamos a ser parte de un evento que promete emociones intensas y recuerdos perdurables”, nos comenta Gabriel Andrés Vizcarra Carrasco, Director Artístico de Animatissimo.

El mágico repertorio del concierto de cámara incluye piezas musicales representativas para la cultura geek: “A town with an Ocean View” (Kiki’s delivery service), “Bara wa Utsukushiku Chiru” (Lady Oscar), “Elegy of Dynast” (Hunter x Hunter), “Zelda’s Wild Lullaby (mashup)” (Legend of Zelda: Breath of the Wild), “Outer Senshi Concerto” (Sailor Moon), “Chun-li theme” (Street Fighter II), “Suzume” (Suzume), “A call for help” (Tomb Rider), “Samus Aran” (Metroid), “Yuzurenai Negai” (Magic Knight Rayearth), “Spear of a True Hero (mashup)” (Undertale), “Kamado Nezuko no Uta” (Kimetsu no yaiba), “Terra’s Theme” (Final Fantasy VI), “Utsukushiki Zankoku Na Sekai” (Shingeki no Kyojin); historias poderosas mediante las cuales los asistentes disfrutarán de un espectáculo potente mientras colaboran con un propósito más grande.

“Creemos en la colaboración y solidaridad como valores fundamentales para una sociedad justa, y que el arte contribuye a ello. Partiendo de este homenaje a las cualidades y virtudes de estas heroínas de anime y videojuegos que nos acompañaron al crecer, queremos también rendir tributo a las heroínas del cotidiano: aquellas mujeres que con su valentía, fortaleza y actos de amor contribuyen a transformar la realidad de sus entornos. Por eso, esta sinergia con Misión Jesuita nos emociona y refuerza nuestro compromiso por contribuir, desde el arte, a un mundo mejor”, declara Claudia María Manrique Urbina, directora de creación y producción artística de Animatissimo. ¡Sé parte y ayúdanos a transformar la situación!

Las entradas para Animatissimo: Concerto Per Mei están disponibles en la web de Teleticket. Las funciones son: sábado 18 de mayo a las 7:30 p.m. y domingo 19 de mayo a las 5:30 p.m. Los precios de las entradas van desde los 45 soles.