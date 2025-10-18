El escritor estadounidense Dan Brown presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su nueva novela El último secreto, considerada uno de los lanzamientos literarios más esperados del año. Según estimaciones, el libro ha superado los 150 000 ejemplares vendidos en español desde su publicación.

La obra combina acción, intriga y una historia de amor ambientada en las calles de Praga. “El libro es el resultado de mis lecturas científicas, al leerlo no es necesario saber de ciencia”, explicó Brown, quien destacó que su nueva historia “está cimentada en ciencia y meticulosamente documentada”.

En El último secreto, el autor busca fomentar la reflexión sobre la consciencia humana a través de las visiones del materialismo y la noética. Tras ocho años de investigación y escritura, Brown afirmó que “estamos en el momento de conseguir un nuevo modelo para la consciencia”.

Durante la presentación, también compartió su opinión sobre la Inteligencia Artificial. Aseguró que “en la actualidad no es lo suficientemente sólida y todavía comete demasiados errores”, y expresó su inquietud frente al futuro de la creatividad: “¿Qué va a pasar cuando la Inteligencia Artificial comience a imitar la creatividad humana?”.