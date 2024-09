En Arequipa se estrenó la ópera “El Cóndor Pasa - Esperanza Andina”, del compositor arequipeño Dante Valdez. La presentación incluyó una orquesta con instrumentos musicales andinos, como la zampoña, la quena y el charango, además de solistas arequipeños que forman parte del Coro Nacional y otros artistas locales. La función se realizó el 28 de agosto en el anfiteatro del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, como parte de las actividades por el 484° Aniversario de la ciudad.

“El cóndor pasa” es una pieza icónica del Perú. ¿Qué significado tiene para usted esta obra y cómo se conecta con su relación con los instrumentos andinos?

“El cóndor pasa” es un símbolo para el Perú. Más que esa pieza, lo que nace conmigo es la relación con los instrumentos autóctonos, andinos. La zampoña me interesó mucho. Un día fui a la catedral de Arequipa y vi el órgano, era una cosa tremenda con tubos, que funcionaba a través de aire con unos pedales. Pensé que la zampoña era como un órgano pero al revés. Yo decía que si Bach hubiera conocido la zampoña, de repente habría hecho muchas obras para ella. Desde muy joven me planteé lograr que la música del Perú pueda ser tocada en el mundo y que los instrumentos andinos puedan llegar al nivel de los instrumentos universales. Y el cóndor como símbolo significa integración, paz y esperanza. Por eso esta obra se llama “El cóndor pasa, esperanza andina”.

¿Cómo se sintió al presentar su ópera en su ciudad natal, Arequipa?

Bueno, en realidad para mí, siempre tuve la ilusión de presentar el estreno nacional de mi ópera en Arequipa. Quería que las condiciones fueran diferentes, con mayores oportunidades, pero logramos una presentación bastante idónea. Todos los artistas que participaron dieron lo mejor de sí, y el público los premió con aplausos. Ha sido un éxito gracias al gran esfuerzo de casi 200 personas involucradas.

¿Se tiene planeado realizar otra función en Arequipa de La ópera “El Cóndor Pasa, Esperanza Andina”?

Justamente. He insinuado en redes sociales que sería muy importante hacer no solo una función, sino una temporada completa. Mucha gente no pudo verla, y creo que es un compromiso tanto para nosotros como para las autoridades de la ciudad presentar la obra de nuevo.

Sabemos que esta obra ha sido presentada en otros lugares, como Estados Unidos. ¿Podría contarnos más sobre eso?

Sí, efectivamente, hemos presentado la obra en el extranjero, y la grabación que se hizo se utilizará para recaudar fondos destinados a niños de comunidades indígenas. Es un proyecto que estamos impulsando para dar un mensaje positivo al mundo.

Esto es parte de un proyecto de Naciones Unidas enfocado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030, está ópera sigue siendo un proyecto que ayudará a niños de comunidades indígenas. Por lo que la grabación de la ópera será distribuida a nivel mundial para recaudar fondos destinados a mejorar la educación, salud y vivienda de estos niños.

¿Para cuándo espera que esté lista la producción final de la obra?

Pensamos que la producción del disco podría estar lista hacia finales de este año, con una posible presentación en Naciones Unidas el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos. Luego de eso, planeamos presentarla a nivel mundial.

Además de la postproducción de la obra, ¿existen otros desafíos que enfrenten para llevarla al extranjero?

Sí, uno de los principales retos es el financiamiento. La presentación internacional requiere un formato más grande, con una orquesta en el foso y una puesta en escena completa. Es fundamental que contemos con el apoyo de las autoridades y empresas para lograr que la obra llegue al extranjero con la calidad que merece.

¿Cómo ha sido la recepción del público y las autoridades ante este proyecto?

La recepción ha sido muy positiva, tanto del público como de las autoridades locales. La gente ha mostrado un gran interés y aprecio por la obra. Sin embargo, todavía necesitamos más apoyo financiero para poder realizar funciones adicionales y llevar la ópera a otros países.





