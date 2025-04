Decir no resulta muchas veces difícil cuando se trata de un jefe, amigo, familiar o pareja, eso lo sabe muy bien Alba Cardalda, psicóloga española, que a lo largo de sus más de diez años de experiencia en la psicoterapia cognitivo-conductual ha visto y experimentado cientos de casos con personas que, por temor o miedo a perder el trabajo o algún tipo de relación, no han logrado aprender a poner límites en su vida para conseguir relaciones más plenas y honestas.

Con toda esa experiencia personal y profesional, Alba llega a Perú para presentarnos una edición más de su libro “Cómo mandar a la mierda de forma educada”, bajo el sello editorial Penguin Random House, un texto que de forma didáctica y sencilla nos muestra la importancia de la asertividad y la empatía a la hora de decir basta.

“En mi consulta como psicóloga detecté que las personas en general tenían dificultad para expresarse y ver de qué manera hacer entender a sus seres queridos o a compañeros de trabajo o amistades cosas que le dolían, que les molestaban”, comenta Alba a Correo.

¿Qué se trabaja en terapia cognitivo-conductual?

La terapia cognitivo-conductual parte de la base de que todos nuestros comportamientos se ven influidos por nuestros pensamientos, nuestras creencias y sentimientos. Es una tríada: emociones, pensamientos o creencias y conducta. Entonces, si uno cambia hace que el resto de los otros elementos del sistema también cambien.

No podemos cambiar nuestras emociones...

Como no podemos cambiar una emoción, la psicología cognitivo-conductual se centra en cambiar la creencia o los pensamientos que generan esa emoción y la conducta que también la sostiene.

¿Para ello es importante establecer límites?

Sí. Es allí, cuando uno empieza a establecer límites, que la respuesta más probable de los demás es que no lo entiendan, que se enfaden y se molesten.

¿Cómo hacerlo con nuestros seres queridos?

Con las personas que queremos y creemos que ellas también nos quieren podamos tener una conversación honesta y decirles: mira, me he dado cuenta de que hay cosas que a mí me hacen daño y a mí me molestan y ahora estoy empezando a expresar esto. Me gustaría que cuando yo lo exprese se me respetara, se me escuchara y no se me invalidara.

¿Qué hacer con las que no aceptan nuestros límites?

Es muy probable que perdamos algunas personas cuando empezamos a establecer límites. Pero tenemos que plantearnos si realmente, esas personas que perdemos, nos hacían bien tenerlas en nuestra vida, porque si las teníamos a costa de estar siempre cediendo, de estar permitiendo que invadan nuestros límites, que nos falten al respeto, no nos sale a cuenta mantener estas relaciones.

¿Por qué para algunos es difícil poner límites?

Es que en nuestra cultura, tanto desde aquí en España como en Latinoamérica, vamos a decir cultura judeocristiana que engloba a todos estos países, el elemento de la culpa está muy arraigado. Nos sentimos culpables si nos priorizamos o si tenemos en cuenta nuestro bienestar.

¿Cómo revertir ello?

Hay que aprender a comunicarnos, a expresar con palabras cómo nos sentimos, cuáles son nuestras emociones y sentimientos, y qué es lo que necesito, pero de una forma calmada y sin miedo.

Entonces, ¿cómo practicar la asertividad en un mundo que va tan de prisa?

Sí, en la epidemia de la inmediatez, en donde todo tiene que ser ya, hay que realizar un trabajo personal de concienciación porque ahí es donde, muchas veces, vienen los errores. Se trata de proponernos un hábito, de pensar despacio, con calma, igual que nos proponemos el hábito de ir al gimnasio o de comer sano.

¿Cómo ser asertivos con nosotros mismos y con los demás?

Primero tenemos que ser honestos e identificar qué es lo que nosotros necesitamos y queremos para poder expresarlo siempre desde el cómo uno se siente. Eso es una de las de las estrategias más útiles de la asertividad: Expresar cómo tú te sientes sin atacar al otro.

PERFIL DE LA ESCRITORA

Alba Cardalda, neuropsicóloga

Experta en psicoterapia cognitivo-conductual, terapia breve y estratégica y en neuropsicología. Se dedica a la terapia infanto-juvenil y de adultos. A través de sus redes sociales comparte consejos para mejorar el bienestar diario.

2011 ejerce como psicóloga y neuropsicóloga.

2017 comenzó a viajar por todo el mundo.

2023 publicó su primer libro con Penguin Random House.

