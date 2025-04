En un mundo donde la comunicación efectiva es clave, saber cómo establecer límites de manera asertiva y respetuosa es fundamental para mantener relaciones saludables y proteger nuestro bienestar emocional.

La psicóloga Alba Cardalda, autora de “Cómo mandar a la mierda de forma educada” y “Cómo dejar de ser tu peor enemigo”, previo a su llegada a nuestro país en el mes de abril, nos ofrece valiosos consejos y frases para hacerlo con estilo.

Según Cardalda, mandar a la mierda es algo muy personal y cada uno debe encontrar su propio estilo para hacerlo. Sin embargo, hay algunas claves universales que podemos aplicar en nuestras interacciones cotidianas.

La comunicación no verbal

Una de ellas es la importancia de la comunicación no verbal. Antes de emitir un mensaje, es fundamental mantener contacto visual con la persona durante unos segundos, sin decir nada. Esto transmite desaprobación y nos da tiempo para reflexionar sobre cómo queremos expresarnos.

Pero ¿cómo respondemos a las manipulaciones y mentiras de los demás? Cardalda sugiere que debemos ser directos y contundentes, pero sin caer en la agresividad. Por ejemplo, podemos decir:

“Estás tratando de manipularme, pero esto ya no te va a funcionar conmigo” o “El hecho de que algo no sea una mentira no significa que no sea engañoso”. Estas frases nos permiten establecer límites claros y proteger nuestra integridad emocional.

El chantaje emocional

En estos casos, es elemental recordar que no debemos sentirnos obligados a realizar algo que no queremos hacer. Podemos responder con frases como: “No esperaba que intentases chantajearme emocionalmente de ese modo” o “Lo que cada uno hace, lo hace porque lo desea y sin esperar nada a cambio”.

Finalmente, Cardalda ofrece algunas frases ingeniosas y sarcásticas para enviar a la mierda con estilo y marcar límites de manera lúdica y original. Por ejemplo, podemos decir:

“Te devuelvo tu nariz. Se había metido en mis asuntos”

“Disculpa si no cumplo tus expectativas, mi prioridad es cumplir las mías”

“Hablar con la boca llena es feo, pero con la cabeza vacía es peor”.

En resumen, es fundamental establecer límites de manera asertiva y respetuosa para mantener relaciones saludables y proteger nuestro bienestar emocional.

Con los consejos y frases de Alba Cardalda aprendemos a mandar a la mierda sin perder la elegancia.

