Bach, Mozart, Chaikovski y Ravel pueden convivir en un mismo escenario con Chabuca Granda, Astor Piazzolla y Antonio Carlos Jobim. Ese cruce de épocas, géneros y geografías es el punto de partida de “Piano Sin Fronteras”, el concierto que reunirá a los maestros Juan José Chuquisengo y José Luis Madueño este miércoles 2 de septiembre en el Gran Teatro Nacional.

Apenas llegó de Alemania, país donde reside, Chuquisengo se concentró en los ensayos junto a Madueño. El encuentro retoma una complicidad artística construida a lo largo de una década y propone utilizar las obras del programa como punto de partida para una conversación musical en la que la improvisación tendrá un papel clave.

“Las improvisaciones están hechas sobre las piezas del programa. Podemos tocar, por ejemplo, un fragmento de la Pavana para una infanta difunta de Ravel, que todos reconocen, y luego improvisar como se hace en el jazz. Improvisa un piano, improvisa el otro y se produce un diálogo que solo va a suceder en ese momento”, explica Madueño.

El programa recorrerá obras y composiciones vinculadas a Bach, Mozart, Chaikovski, Ravel, Astor Piazzolla, Chabuca Granda, Andrés Soto, Antonio Carlos Jobim, Miguel Hurtado y el propio José Luis Madueño, con una propuesta que busca borrar una frontera que, para Chuquisengo, existe más en las clasificaciones que en la propia música.

“Hay una división ilusoria entre la llamada música clásica y la música popular. Juan José y yo tenemos formación clásica, pero, como peruanos, somos también amantes de la música popular del Perú y de la música del mundo. Cada música tiene sus códigos, pero nosotros buscamos crear de manera natural un puente entre esos universos”, sostiene Madueño.

Para Juan José, el concierto puede entenderse además como un recorrido geográfico y emocional. “Es un viaje por el mundo desde la butaca del Gran Teatro Nacional. Podemos ir a Argentina, Francia o Polonia y también al corazón del Perú. La música tiene esa maravilla de transportarnos a otro lugar. Es, al mismo tiempo, unión y diversidad”, afirma.

Radicado en Europa, Chuquisengo reconoce que la distancia también ha transformado su relación con la música peruana. “Volver al Perú siempre tiene algo de alegría y de nostalgia. Después de haber recorrido tantas otras músicas, con el tiempo me he dado cuenta de que un buen huayno, un hermoso yaraví o la música afroperuana pueden ser maravillosos. Para mí, regresar es también un retorno esencial para el alma”, señala.

Apuesta por los Niños del Arco Iris

A ese recorrido artístico se suma el propósito solidario del espectáculo. “Piano Sin Fronteras” se realizará a beneficio de la Asociación Niños del Arco Iris, institución que desde hace 25 años trabaja en Urubamba brindando educación, alimentación y atención a más de 200 niños y adolescentes del Valle Sagrado. Los músicos conocen de cerca su labor. “Es un lugar donde, más allá de los beneficios que reciben, se les da amor y mucha confianza. Durante mis visitas he encontrado niños muy expresivos, que participan y se comunican con una seguridad que impresiona”, dice Madueño.