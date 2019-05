Día de la Madre: 12 libros que se pueden regalar en esta fecha

Síguenos en Facebook

A pocos días del Día de la Madre saber cómo sorprenderla puede ser un tema complicado, sobre todo si se quiere escapar de los regalos convencionales. Es por ello que un libro es una opción diferente e inteligente, porque a través de sus páginas conocerá historias llenas de emociones, amor, aventuras, intrigas y secretos.

Si conoce a una madre que le apasiona la lectura, no la defraudes con algún presente cliché. Aquí 10 títulos que puedes considerar.

1. Cómo aman ellas (Ed. Booket)

Autora: Rosa María Cifuentes Castañeda

Sinopsis: Es el resultado de casos reales investigados por la autora. Mujeres que aman con dependencia hasta humillarse, quienes conquistan sin entregarse para vengarse del progenitor, mujeres que solo saben ser la “amante”. Y también mujeres inteligente, digna, fuerte, independiente, bondadosa y firme sabe amarse a sí misma.

2. 25 poderes para mujeres con tacos fuertes (Ed. Planeta)

Autora: Ana Romero

Sinopsis: A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que afrontar la desigualdad de género en los ámbitos social, político, cultural y económico. El patriarcado ha logrado hacer prevalecer su hegemonía al acallar cada intento por liberarnos de su sistema.

3. Lo femenino, una revolución sin fin (Ed. Paidos)

Autora: Gérard Pommier

Sinopsis: Lo femenino, una revolución sin fin gira en torno de la tesis acerca de lo femenino como “subversivo”, “inalienable” e “incolonizable”, atinada y liberadora. La mujer nunca fue tan celebrada por los poetas, como cuando es o está inaccesible, idealizada, ausente o incluso muerta. Por el contrario, cuando mujeres vivas toman las calles y desempeñan un rol activo en la Revolución francesa, los historiadores no las mencionan.

4. El factor 40 (Ed. Planeta)

Autora: Milagros Agurto

Sinopsis: ¿Es verdad que los 40 son los nuevos 20? ¡No! Nuestra edad no es un producto que nos vendan en oferta de 2 x 1. Pero llegar a los 40 no es fácil. Las mujeres debemos afrontar los viejos paradigmas que los señalan como una edad de declive. ¡Nada más lejos de la verdad! Los 40 son apenas el inicio de una nueva etapa.

5. Confesiones de una mala feminista (Ed. Planeta)

Autora: Roxane Gay

Sinopsis: La lucha por los derechos de las mujeres ha tomado al mundo por asalto, pero ¿Por qué parece haber tantas malas feministas? Roxane Gay, colaboradora de The New York Times, ensayista y novelista con más de un millón de visitas en su charla TED sobre feminismo, tiene algunas respuestas a esas preguntas.

6. Esa niña tiene miedo (Ed. SM)

Autora: Isabel Menéndez Ibárcena

Sinopsis: Cuenta la historia de una niña de la que no se sabe la edad pero se asume que tiene aproximadamente 5 o 6 años y le tiene miedo a totalmente todo. Además de esto, cometía el error de guardarse todos sus temores sin contarlos a nadie.

7. ¡Estás despedida! (Ed. SM)

Autora: Rachel Flynn

Sinopsis: Edward, un exigente niño de diez años, se levanta un día y se da cuenta de que su madre no le ha calentado la leche del desayuno, no le ha guardado los calcetines como a él le gusta... Y decide despedirla. ¿Podrá seguir el niño con su buena vida? Un libro que muestra con humor e ironía la importancia de los vínculos familiares.

8. El huequito (Ed. SM)

Autora: Isabel Menéndez Ibárcena

Sinopsis: Había una vez un niño llamado Santiago, quién tenía un huequito en el pecho cerca al corazón. Trató de recordar el momento en que surgió esto pero no encontró respuesta. Es así como busco modos de aliviar la tristeza a causa del huequito, hasta que encontró que la cura no se hallaba lejos.

9. El libro secreto de Frida Kahlo (Ed. SBS)

Autora: Francisco Haghenbeck

Sinopsis: Los altares que Frida Kahlo preparaba con minuciosidad cada Día de Muertos, y que registraba puntualmente en su libro de recetas, eran prueba de su devoción y compromiso. El amor, la pasión, la vida artística y la soledad íntima de la pintora siempre estuvieron marcados por la muerte.

10. The sun and her flowers (Ed. SBS)

Autora: Rupi Kaur

Sinopsis: Rupi Kaur, poeta hindú-canadiense, toda una referencia para las nuevas generaciones ávidas de escuchar su poesía sencilla pero profunda. Ella es la instapoet del momento. Este trabajo también explora una variedad de temas que incluyen la pérdida, el trauma, la curación, la feminidad, la migración y la revolución.

Madre hay más que una. Un relato en primera persona sobre la aventura de la maternidad (Booket)

Autora: Samanta Villar

Sinopsis: Cuando Samanta Villar tomó la decisión de ser madre, resultó que era demasiado mayor según los parámetros médicos. No solo eso, sino que posteriormente descubrió que era infértil. Pero su voluntad de ser madre prevaleció y tras cuatro años e innumerables fracasos, logró quedarse embarazada gracias a una donación de óvulos.

La vida láctea. Correspondencia entre dos madres trasnochadas (Planeta)

Autoras: Tatiana Andrade y Maria Camila Sanjinés

Sinopsis: Se trata de un admirable contenido gráfico y escrito que va confesándole al lector lo que parece inconfesable: ¿qué pasa con el sexo después del parto? ¿Por qué se sienten celos de la independencia de la pareja? ¿En dónde queda la vida de las mujeres cuando tienen hijos tras haber pensado que jamás serían madres? ¿Por qué no decir, a voz en cuello, que la maternidad es una experiencia dolorosa, triste, cansada, llena de humor y de libertad, pero también de dureza?