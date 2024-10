Diego Aragón, conocido en la escena de la música electrónica como Crâciun / No One Name, ha logrado consolidarse como un destacado productor y DJ de Minimal House. Aunque originario de Lima, reside en Arequipa, desde donde ha impulsado su carrera tanto a nivel nacional como internacional. Su trayectoria incluye presentaciones en Chile y Argentina, así como lanzamientos en reconocidos sellos discográficos como Armada Music, ICONYC Noir y Direkt Records, además de colaboraciones con sellos locales como Melancolie Music y Minikron Label.

Para este productor musical, la música es más que una profesión: es un lenguaje universal que conecta a las personas y evoca emociones. Para él, es una herramienta clave de expresión tanto personal como profesional.

Su pasión por la música comenzó en su infancia, influenciado por su familia, y se reforzó durante su adolescencia en la escena underground de Lima. Un punto de inflexión en su carrera fue un taller de producción musical, donde descubrió su amor por la creación de beats. Desde ese momento, ha perfeccionado su estilo, inspirado por artistas como John Digweed y Richie Hawtin, con el objetivo de crear experiencias sonoras inmersivas.

Las primeras experiencias de Aragón como DJ y productor le dejaron lecciones valiosas. En su debut en un club de Lima, frente a 100 personas, aprendió la importancia de leer la energía del público y adaptar su música para lograr una conexión emocional. Como productor, su primer tema, “Love Message”, le enseñó la paciencia y la perseverancia necesarias en el proceso creativo, así como la importancia de desarrollar un sonido propio.

Influenciado por artistas como Richie Hawtin y A:RPIA:R, Diego ha adoptado un enfoque minimalista y preciso en la producción musical. Estos referentes lo inspiran a crear paisajes sonoros que sumergen al oyente en un estado de flujo, utilizando técnicas avanzadas como el sampleo y la manipulación de sonidos. El minimalismo y la emoción son elementos clave en su trabajo.

El panorama musical en Arequipa, según el productor, es vibrante y diverso. A pesar de los desafíos, destaca el crecimiento de la escena underground y alternativa, lo que ha permitido a los artistas locales ganar reconocimiento a nivel nacional e internacional. Observa un creciente entusiasmo de la juventud arequipeña por la música electrónica, aunque subraya la necesidad de mayor formación en producción musical para consolidar el talento emergente.

De cara al futuro, Diego mira con optimismo el desarrollo de la música electrónica en Arequipa, aunque enfatiza la importancia de una mayor educación en producción musical. Está convencido de que la ciudad tiene el potencial de convertirse en un referente musical en Perú, atrayendo tanto a artistas internacionales como impulsando el talento local.

Entre sus próximos proyectos destacan remezclas oficiales en formato vinilo y digital, nuevos EPs y sencillos, un álbum previsto para el próximo año y colaboraciones internacionales. Estos trabajos estarán disponibles en plataformas como Apple Music, Beatport, Bandcamp, Spotify y Amazon Music.

Asimismo, para Aragón, el diseño visual de sus lanzamientos es crucial en su identidad artística. Aunque generalmente deja este aspecto en manos de los sellos discográficos, valora el minimalismo en las portadas, alineando la estética visual con su enfoque musical.





