Diego Torres: "Hay que hacer lo que uno siente"

Síguenos en Facebook

Tras el éxito de “Un poquito”, tema que lanzó en 2018 con Carlos Vives y significó su regreso a la música después de tres años, Diego Torres vuelve a Lima para participar hoy en el concierto de Gianmarco en el Jockey Club y adelantar lo que será el nuevo videoclip que estrenará en marzo, “Esa mujer”, que tiene como protagonista a la actriz peruana Stephanie Cayo.

Háblanos sobre la historia de “Un poquito”. ¿A qué crees que se deba su éxito?

La canción dice que no necesitamos mucho en la vida, que con un poquito alcanza si es bueno. Dice que vale la pena enamorarse, vale la pena lo que dure: un amor de verano, un fin de semana o toda la vida, que es el amor más difícil. Se lo propuse a Carlos y le encantó, lo volvió loco.

¿Qué nos puedes adelantar de “Esa mujer”?

Esta nueva canción es una mezcla de bandoneón, que es el instrumento típico del tango, la música de mi país; una guitarra, algo de cumbia. Hay una fusión que está estudiada para que así sea. La canción habla de la complicidad que uno tiene con la mujer y viceversa. Y Stephanie Cayo, que es una hermosa mujer peruana, que representa muy bien a su tierra y a la mujer en general, participa como actriz, es la mujer del videoclip. Es una chica divina por dentro y por fuera. Una persona muy linda, muy simple, con sentido del humor. Fue realmente lindo compartir con ella. Le dio luz al videoclip.

¿Te animarías incursionar en la música urbana?

En la música es importante que uno haga lo que uno siente. No iría a un lugar donde no pertenezco. Tampoco creo que la gente me quiera escuchar ahí.

¿Lo escuchas?, ¿te gusta?

No soy del equipo de detractores del reggaetón. No me vas a escuchar hablar mal ni bien del reggaetón. Es música y la gente tiene la libertad de escucharla. Creo que tiene mucha incidencia en la gente joven porque es bailable. A lo que hay que ponerle cuidado, a lo mejor, son a algunas letras, que me parece que no aportan mucho, no deja bien parada a la mujer en un momento en que ellas están buscando su igualdad y luchando por tanta violencia, tanto abuso, pero bueno, cada uno escribe lo que quiere y lo que siente, y es responsable de eso.

Perfil

Cantautor (47). El artista lanzó en 1989 su primer disco homónimo. Desde entonces, ha publicado 11 álbumes de estudio. En 2018, estrenó su tema “Un poquito” con Carlos Vives, un éxito a nivel internacional.