En 1991, Anthony Hopkins se hacía con Oscar a Mejor actor principal por su interpretación del Dr. Hannibal Lecter, el asesino en serie de “The Silence of the Lambs”. Luego de tres décadas de destacada labor en el cine —en cintas como “Drácula, de Bram Stoker”, “Nixon” o “Hitchcock”, por solo mencionar algunas— el nombre del actor de 82 años de edad vuelve a sonar fuerte en las postulaciones a los premios por “El padre”.

“El padre”, un drama escrito y dirigido por el francés Florian Zeller, está basado en su obra de teatro “Le Père” del 2012 y es protagonizadao por Anthony Hopkins y Olivia Colman. La cinta aborda la dificultad de un hombre viejo con su progresiva pérdida de memoria.

Zeller estaba convencido de que nadie más que Anthony Hopkins podía hacer el filme con el que debutaría como director. Y con eso en mente, adaptó el guión para la gran pantalla.

“Escribí el guión para él, era el deseo, el sueño”, dijo Zeller a la agencia AFP. “Hasta que me dijera que no era posible, seguía siendo posible”, agregó el realizador francés quien, además, cambió el nombre del personaje principal y su fecha de nacimiento para que coincidieran con el del protagonista soñado.

A sus 82 años, Hopkins aceptó el papel con el que, según varios expertos, se ganará su sexta nominación al Oscar, que se celebra en siete meses.

“Un retrato brutal y complejo de cómo se debe sentir alguien que está perdiendo su conexión con la realidad, en una interpretación [de Hopkins] merecedora de un Oscar”, escribió Benjamin Lee en The Guardian.

Mientras que Owen Gleiberman de Variety dijo: “Logra algo que muy pocas películas sobre el deterioro mental en la vejez han conseguido plasmar de esta manera: nos sitúa en la psique de alguien que está perdiendo la cabeza, y lo hace a través de una mente en la que todo parece una experiencia racional y coherente.”

Estrenada en enero pasado en Sundance, “El padre” (“The father”) fue proyectada en el Festival de Cine de Toronto en la quincena de setiembre y está previsto que Sony Pictures Classics la estrene en diciembre en Estados Unidos y en enero de 2021 en América Latina.

Junto a Hopkins, ganador del premio de la Academia en 1982 por “El silencio de los inocentes”, está la también oscarizada Olivia Colman en el papel de su hija, de quien Zeller también tiene excelentes adjetivos.

“Siempre la he adorado. Pienso que es la mejor actriz inglesa, la más grande. Tiene una magia particular, desde el momento en que la ves, la quieres y creo que es imposible no amarla”, afirma.

El desgarrador drama, que contiene elementos de thriller y terror, lleva al espectador a un viaje deliberadamente desorientador dentro de la mente de Hopkins. Los miembros de la familia se vuelven irreconocibles, y extraños demasiado familiares aparecen inexplicablemente en su propio y lujoso apartamento de Londres, que parece moverse ante sus ojos.

“Él es muy conocido por las partes en las que siempre tiene el control de todo”, dijo Zeller sobre Hopkins. “Pensé que sería poderoso ver a esa misma persona empezando a perder el control... en una forma de dejar ir lo que sabemos de él, este rostro de Hannibal Lecter”, añadió.

En el Festival de San Sebastián, el cual se celebra en España hasta el 26 de setiembre, “The Father” recibió una puntuación de 9,6 sobre 10 por parte del Premio del Público en la Sección Perlak.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la película Duna (Warner Bros.)