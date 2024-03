Elvira García y García Bert (Lambayeque, 01.06.1862 - Lima, 23.10.1951) se consagró con pasión al fomento de la educación para la mujer. Inició sus estudios en el Colegio de Educandas de Trujillo y los culminó en Lima. Fue fundadora, directora y profesora de varios colegios y escuelas. Empezó a dedicarse a la enseñanza en 1880, cuando tenía 18 años de edad, en el Colegio Santa Isabel. Fundó en el Callao el Liceo Peruano (1883), destinado a la formación de señoritas. Dirigió el Liceo Fanning de Lima entre 1894 y 1914, semillero de la intelectualidad femenina peruana. En 1906 obtuvo el título de profesora de Segunda Enseñanza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo la primera vez que dicho grado era otorgado por una universidad peruana. Entre 1909 y 1910 tuvo a su cargo la revista El Hogar y la Escuela. También colaboró en la revista Variedades de Lima. De su autoría, desde noviembre del 2023 se viene difundiendo “La Mujer Peruana a través de los siglos (2 vols., 1924-25)”.

Antecedentes

Elvira García y García, además, publicó los libros: Educación femenina correspondiente a la misión social que debe llenar la mujer en América (1908); Lecciones de zoología e higiene (1909); La mujer moderna en su casa: contiene todo lo que la mujer debe conocer para ser buena ama de casa (1919); El alma del niño (1924), prologado por Manuel Vicente Villarán; La educación del niño (1924); El diario de una maestra (1927), obra con observaciones en torno a la educación de la juventud. Y los textos Literatura preceptiva (1927) e Historia literaria (1927), entre otros.

Rescate literario

Está en circulación la edición facsimilar de “La Mujer Peruana a través de los siglos (2 vols., 1924-25)”, de Elvira García y García. Reúne artículos periodísticos y ensayos, prácticamente a un siglo de haber sido publicado como informa Tauro del Pino en su Enciclopedia Ilustrada del Perú (2001:1048, t.7). Este acontecimiento se debe a la Universidad Ricardo Palma y al capítulo peruano National Museum of Women in the Arts con la edición de Carpe Diem, bajo la dirección editorial de la notable poeta y antóloga Marita Troiano.

El libro en sí está vertebrado sobre la base de referencias biográficas breves, agrupadas en las épocas del Tahuantinsuyo, Conquista, Virreinato, Independencia y la República, incorporando en el repertorio mujeres paradigmáticas de todos los grupos sociales en igualdad de trato de valoración humana y cívica. Representa un esfuerzo sostenido que implica acopio de documentación, ordenación y redacción con una especie de plantilla de datos suficientes para proporcionar al lector un retrato moral a través de su trayectoria vital, como escribió el Dr. Iván rodríguez Chávez (+), past rector de la Universidad Ricardo Palma (p. 18).

Dos tomos

Es una publicación en edición facsimilar en dos tomos (872 pp.) Es una edición de lujo por su contenido, belleza y pulcritud de su diseño como libro, bajo la supervisión y responsabilidad de la poeta Marita Troiano. La obra completa de “La mujer peruana a través de los siglos”, publicada hace 100 años, consta de Tomo I: La mujer peruana a través de la historia - 414 páginas, Tomo II: Escritoras y Poetisas notables - 458 páginas.

Mujer educadora

Al leer a Elvira García y García comprobamos que fue una gran educadora y escritora. Fue una mujer luchadora para su tiempo, logrando quebrar muchos mitos que sobre la mujer existía en una sociedad fuertemente machista. Como educadora introdujo conceptos y principios que ya empezaban a ser liberadores para la enseñanza de las mujeres. Se valora que ella incorporó el curso de educación física en la enseñanza de sus alumnas, provocando el inmediato rechazo de los padres de familia por considerarlo inconveniente y peligroso para sus hijas, optando por retirarlas del colegio.

Luchadora

Ella nunca claudicó. Continuó con su lucha para ver a las mujeres de su época liberadas de esa esclavitud mental que les reservaba sólo tareas del hogar, dentro de un contexto de sumisión al varón. Su prédica de una pedagogía liberadora no sólo se limitó a las aulas en los centros educativos, sino que saltó, en forma de alegatos, comentarios, semblanzas, biografías y opiniones, a las páginas de los diarios y revistas que entonces se publicaban en Lima. Aportó valorando a mujeres líderes en la línea de empoderamiento de la mujer de la cual forman parte escritoras, poetas, educadoras, académicas, científicas, en fin. Por lo tanto, es impostergable la revaloración de todas ellas.

A través de los siglos

En “La mujer peruana a través de los siglos”, Elvira García y García, estudiosa de a realidad nacional, compiló y valoró trescientas biografías de mujeres peruanas pertenecientes a diversas épocas, distintos espacios y diferentes clases sociales en nuestro país. En cada uno de sus artículos, reseñas y remembranzas, contenidos en los dos volúmenes, sobresalen su abnegación y su fortaleza moral que siempre la fortalecieron al revocar cualquier tipo de exclusión en nuestra historia.

Epílogo

Con la edición de “La Mujer Peruana a través de los siglos (2 vols., 1924-25)”, tenemos la oportunidad de revalorar a las mujeres peruanas activas y sobresalientes en diferentes áreas o disciplinas. Así lo haremos en adelante. Vamos por más.