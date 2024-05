La poeta y filóloga española, Elvira Sastre, llega por primera vez a Lima este sábado 18 de mayo, para presentar su GIRA IMPOSIBLE. Será un recital muy especial en el Teatro Canout de Miraflores. Tiene preparado un show poético-musical, en donde ella es quien lee sus trabajos, mientras sus músicos la siguen al son de distintas melodías que proponen.

‘Imposible’ es el nombre que recibe la puesta en escena de la autora. “Esta gira va a ser un reflejo de todo lo que hay detrás de la palabra #IMPOSIBLE. De todas las cosas increíbles, maravillosas y únicas que esconde esa palabra cuando alguien la pronuncia y otra decide no escucharla”, sostiene.

“Siempre me ha gustado cuestionar lo que me niegan. Sucede algo y es que cuantas más veces me dicen que no puedo hacer algo, más ganas tengo de hacerlo. No paro hasta que consigo aquello en lo que creo. Y si no hay una solución, me la invento. Y si no existe la puerta, la fabrico. Y si no hay manera, la creo. Es la determinación de mi abuelo, que la llevo dentro”, agrega.

Cabe resaltar que este recital será replicado en otros países como Argentina, México, Ecuador, Colombia, Uruguay y Chile. Lleva la poesía a un escenario en donde pocas veces ha estado y la viste de tal manera que la escuche y ve no puede salir indiferente, ya que está contemplando algo inédito por primera vez. La poesía se siente, se disfruta, se llora, pero también se puede cantar, se puede bailar y se puede reír. Estas son solo algunas emociones que la poeta consiguió en su público. Desde el acústico más puro hasta la mezcla de melodías electrónicas, distorsiones en la voz, grabaciones en mitad de otros poemas, referencias musicales de todo tipo de género y voz en silencio.

En su repertorio, Elvira tiene publicado los poemarios como ‘Ya nadie baila’, ‘Baluarte o Acualírica’, en donde mezcla poemas e ilustraciones de Adriana Moragues. También ha traducido obras poéticas de autores como Gordon E. McNeer u Oscar Wilde. Ha publicado los libros:’ Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo’ (2013), ‘Tú la acuarela/Yo la lírica’ (2013), ‘Baluarte’ (2014), ‘Ya nadie baila’ (2015), ‘La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida’ (2016), ‘Aquella orilla nuestra’ (2018), ‘A los perros buenos no les pasan cosas malas’ (2019), ‘Días sin ti’ (2019), ‘Adiós al frío’ (2020), ‘Cuando me quieres’ (2021) y ‘Madrid me mata’ (2022).

En el 2020 publica su primer álbum ‘Elvira en voz’, donde apuesta por un formato musical para sus poemas. En 2023 realizó una nueva gira presentando su segundo trabajo poético-musical ‘Ya nadie conocerá nuestra historia’. Actualmente, además de llevar a varias partes del mundo su show “Imposible”, prepara el lanzamiento de su próxima novela y podrás verla en Lima. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.