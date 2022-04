Su presencia es una constante en la señal de TV Perú, pantalla en la que ha recorrido por diversos formatos como pez en el agua. La periodista y presentadora Fátima Saldonid ha ido asumiendo retos, que van desde el entretenimiento hasta la cobertura periodística de hechos trascendentales que la han curtido en el oficio.

Hoy asume una nueva etapa en su carrera esta vez ligada a la prevención en salud conduciendo “Cuerpo Médico”, programa que produce la experimentada Teresa Blanco de lunes a viernes a las 3:00 p.m.

¿Qué importante resulta abordar los temas médicos en televisión y en esta pandemia que aún no terminamos?

Es vital y sobre todo ver el tema de la prevención, dar un paso adelante porque prevenir lo es todo. Creo que el programa apunta a resolver las dudas del televidente en un país que está vinculado a la medicina desde lo ancestral.

Y sobre todo porque en estos tiempos muchos se han acostumbrado a entrar a internet para consultar todo lo que se refiere a la salud.

Claro, es un poco como que todos somos médicos ahora y empeoramos la situación. Esta es la cuarta temporada del programa y la idea es justamente por un lado dar información correcta a las personas de una manera sencilla, acercar al médico a la población. A veces uno tiene al médico como algo lejano. Este espacio busca en esta nueva temporada también hablar de la prevención ¿Cómo podemos ir un paso adelante? Todos los estudios arrojan que los gobiernos gastan mucho dinero en curar enfermedades justamente por no invertir en prevención.

Pasa con el cáncer, por ejemplo...

La prevención ahí es vital, no tener miedo al diagnóstico. Creo que nos da pánico el que nos digan: “tienes cáncer” porque culturalmente lo vemos como sinónimo de muerte. Pero si nos enteramos a tiempo podemos seguir con calidad de vida y erradicar la enfermedad. Otro punto importante en nuestros tiempos es hablar de la salud mental porque muchas veces la salud física está vinculado a tus pensamientos. Recordaba lo duro que había sido para mí todo este tiempo, primero se muere mi gran amigo Lucho Repetto de covid-19 y luego …

¿Tú te contagias?

Sí, estuve en una etapa de mucha incertidumbre, pero fue dentro de todo muy suave. Luego a mi padre, a los 86 años, le detectan la metástasis en los huesos y decidí disfrutar con él su último tiempo y no me arrepiento. Luego cuando él fallece me contagio por segunda vez de covid, pero allí ya me pongo mal.

¿Hablamos de la época de la pandemia en la que no habían vacunas?

Sí, entonces viví toda esta angustia de no conseguir el oxígeno y el miedo que podemos sentir ante la incertidumbre de que te podrías agravar. Por eso creo que las cosas van llegando en el momento adecuado, y en el programa voy a compartir todas estas sensaciones con el público que nos va a ver.

Has estado al frente de programas de diversos contenidos. Tú no le dices no a los retos…

Y he tenido retos también muy duros. Cuando vino la parte de Aprendo en casa y me encargan el bloque de inicial y yo decía: ¡Dios mío! Los niños de ahora son distintos y la televisión de ahora tiene que ser auténtica. A mí realmente me encantan los niños, pero sí fue todo un reto enfrentarme a esa responsabilidad. Pero si debo empezar de cero, pues lo hago.

Tu padre dónde esté se debe sentir orgulloso de ti...

Lo único que me da mucha pena es que él no vea esto. Mi papá me decía que debí haber sido doctora. Porque siempre he tenido mucha vinculación con la medicina y me he encargado de todo el proceso de salud con mi abuela cuando murió, de mi madre, y finalmente de mi padre. Recuerdo cuando yo lo acompañaba y, en esos tiempos de pandemia que faltaban manos, me metía a los exámenes con él, ayudaba a los doctores para atenderlo y él siempre me decía ¿Y a ti no te daba nervios? Y yo le decía, pues no. Siempre fue un tema que me ha apasionado.

Y mira cómo son las cosas, hoy estás al frente de “Cuerpo Médico”.

No me vas a creer, pero si ves mi WhatsApp tengo como cien números de doctores que son mis amigos porque he acompañado a mis padres en este proceso. Es un tema que me gusta y encuentro que es fundamental sobre todo en un país como el nuestro donde hay mucho que aprender. Para mí es asombrosa esta convocatoria, de repente mi papá me lo está mandando desde el cielo.

Fátima Saldonid

Periodista y presentadora. Su debut en la televisión estatal fue en el año 2000, en el programa “Nuestro pasado tiene futuro” con Luis Repetto. La comunicadora estuvo seis años al frente del noticiero de TV Perú y un año en “Aprendo en casa”.