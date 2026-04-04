Un grave incidente se registró en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, durante el banderazo de Alianza Lima previo al clásico ante Universitario, dejando al menos 47 personas heridas, según reportes preliminares.

El suceso dejó una persona fallecida.

La emergencia movilizó a ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos, que brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los lesionados a distintos centros de salud.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se activó la alerta en hospitales como el Arzobispo Loayza y el Dos de Mayo ante la posible llegada de más afectados.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo permanente y coordina la respuesta sanitaria frente a lo ocurrido.

La Victoria: Bomberos descartan caída de pared y confirman una persona fallecida en accidente en Estadio Matute



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Inicialmente, se reportó que el accidente habría sido causado por la caída de una pared dentro del recinto; sin embargo, el brigadier de bomberos Marcos Pajuelo descartó esa versión y señaló que aún se investigan las causas exactas del hecho.

El banderazo congregó a numerosos hinchas en Matute como parte de la previa del clásico del fútbol peruano, programado para el sábado en el estadio Monumental.

El Ministerio de Salud (Minsa) informa que, ante el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de… pic.twitter.com/2PVjkf5ade — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 4, 2026

Alianza Lima

Alianza Lima lamentó, mediante un comunicado, la muerte de un hincha y los heridos tras el banderazo en Matute, previo al clásico.