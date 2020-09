En medio de fuertes medidas de seguridad que le hagan frente al coronavirus, el Festival de San Sebastián celebró este viernes el primer día de su edición 68 con el estreno mundial de “Rifkin’s Festival”, la comedia romántica de Woody Allen. En ella, el cineasta homenajea a sus referentes europeos del cine: Godard, Truffaut, Fellini, Bergman y Buñuel.

“La gente que financió mi película quería hacer una película en España (...) recordé lo hermoso y encantador que es San Sebastián”, y “monté el plan de la película en torno al festival”, explicó el director de 84 años de edad durante una entrevista por videoconferencia desde su casa de Nueva York.

Allen habló también de los representantes del cine clásico europeo. “Tuvieron una gran influencia en el cine norteamericano”, dijo y recordó que en la época de sus directores favoritos el cine comercial también dominaba el mercado como lo hace hoy en día. Por lo que destacó el trabajo de “algunos buenos realizadores haciendo películas de gran calidad” en medio de títulos pensados para la super taquilla y no para lo artístico.

La comedia gira en torno a la pareja formada por Mort Rifkin (Wallace Shawn) y su mujer Sue (Gina Gershon), publicista de películas. Ambos viajan al festival de la ciudad vasca, y ella se enreda en un ‘affaire’ con un atractivo director francés (Louis Garrel).

Trabajar con Woody Allen “ha sido un regalo de la vida, y lo he disfrutado” aunque “llegaba todos los días un poco neurótica” al rodaje y “salía atormentada” del mismo, dijo en la rueda de prensa Elena Anaya, que fue ‘chica Almodóvar’ en “La piel que habito” (2011).

La seguridad de San Sebastián

El festival de San Sebastián se celebra en medio de fuertes medidas para prevenir el coronavirus, en una España actualmente sumida en una segunda oleada.

Los aforos autorizados en las salas son de entre un 40% y un 60%, las proyecciones se redujeron en un 23% respecto al año pasado, e igualmente no habrá alfombra roja para que el público aclame a sus estrellas a su llegada al hotel María Cristina.

Gina Gershon (I) y Elena Anaya a su llegada al Festival de San Sebastián. Ambas actrices protagonizan el filme "Rifkin's Festival", la última comedia de Woody Allen. (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Debido a las restricciones de viajes, muchas estrellas no podrán venir a defender sus cintas, aunque sí lo harán Johnny Depp como productor de “Crock of Gold” —un documental sobre Shane MacGowan, líder del grupo irlandés The Pogues—, o Matt Dillon como director de “El gran Fellove”, otro documental sobre el músico cubano Francisco Fellove.

Presencia latinoamericana

El cine latinoamericano está presente en la edición 68 del Festival de San Sebastián con el estreno de cintas como la premiada “Nuevo orden”, del mexicano Michel Franco, hasta la esperada "El olvido que seremos”, una adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince dirigida por el director español Fernando Trueba.

“Nuevo orden” se presentará en la primera jornada en la sección Perlas, que recoge lo mejor de otros festivales, en este caso el de Venecia, donde se hizo con el Gran Premio del Jurado.

Mientras que “El olvido que seremos” será la encargada de cerrar el festival, el día 26, fuera de concurso.

Argentina, México, Brasil y Chile

En la sección Horizontes Latinos, de las nueve películas a competición, cuatro son argentinas. Una de ellas, “El prófugo” (coproducción con México), una cinta de terror psicológico dirigida por Natalia Meta y protagonizada por Érica Rivas, será la encargada de inaugurar este viernes la sección.

La participación argentina se completa con “Edición ilimitada”, cuatro historias en torno a la palabra con cuatro realizadores —Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza, Virginia Cosin y Romina Paula—; “Las mil y una”, un filme de amor de Clarisa Navas; y “Mamá, mamá, mamá”, un trauma de la infancia realizado por Sol Berruezo.

Por Chile compiten Leonardo Medel con su alocada “La Verónica”, sobre el éxito y las redes sociales; y “Visión nocturna”, un documental autobiográfico de Carolina Moscoso sobre una violación y sus repercusiones.

La brasileña “Todos os mortos”, de Caetano Gotardo y Marco Dutra, un filme sobre antiguos esclavos, cierra las nueve películas de Horizontes Latinos.

En la sección oficial, la que opta a los premios más importantes, solo hay una cinta latinoamericana, de Argentina, “Nosotros nunca moriremos”, de Eduardo Crespo, la historia de un duelo.