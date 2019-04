Issa Watanabe: “No hay un tema prohibido para los niños”

Síguenos en Facebook

Issa Watanabe creció rodeada de arte cuando era pequeña: en su casa miraba dibujar a su madre Gredna Landolt, mientras que su padre José Watanabe Varas escribía poemas.

Este acercamiento hizo que mantuviera su constancia en el dibujo, como lo hacen todos los niños al inicio, hasta convertirse en una de las más importantes ilustradoras de libros para niños del país.

La artista, nombrada embajadora de Faber-Castell por su trabajo, conversó con Correo sobre el acercamiento de los niños a la lectura en estos tiempos de redes sociales e internet, y los difíciles temas que los más pequeños pueden entender a través de los libros.

¿Cómo surgió tu apego al arte? Mi mamá era ilustradora y mi papá, poeta. Crecí rodeada de arte en esta casa. Me fui a vivir muchos años fuera, pero volví aquí. Mi mamá trabajaba en el mismo lugar donde ahora yo lo hago. En esa época, tenía el tablero y no había nada digital. Y mi papá escribía. Entonces, yo me ponía a dibujar al lado de ella y fue como algo natural, que siempre estuvo ahí presente, y luego no lo dejé nunca. En realidad, todos los niños dibujan y llega un momento en que ya no lo hacen por temas más culturales, por la escuela, la metodología de enseñanza. En mi caso, por suerte, no dejé de hacerlo.

A tu padre le gustaba hacer manualidades... Sí, le encantaba mucho jugar, escribir cosas. Siempre. Era una persona muy sensible y con mucho talento para el dibujo, eso no se sabe mucho: construía personajes, tenía un gran sentido del humor y hacía muchos juegos para niños.

¿Cómo es dedicarse a la literatura para niños ahora que hay más distracciones, sobre todo en internet? Los niños viven con una realidad de estímulo constante. Es impresionante. Todo el tiempo están bajo algún tipo de estímulo: el teléfono, los videojuegos, los dibujos animados. Es muchísimo ruido y se acostumbran a una velocidad de información vertiginosa. La capacidad de concentrarse tranquilamente en una sola historia cuesta más. Incluso a los adultos les cuesta más leer, pausar el tiempo. Es importantísimo poder, otra vez, hacer una pausa, entrar en una historia.

Parece imposible hacer una pausa en estos tiempos... Hay personas que dicen que es casi un acto político, de resistencia. Puede decirse casi lo mismo del trabajo más artesanal, con herramientas. Yo no trabajo mucho o casi nada digitalmente; uso muchos materiales en mi trabajo y eso te obliga también un tiempo a bajar el ritmo.

En este contexto, ¿cómo acercar a los niños a la lectura? Siempre pasa un poco por conseguir conectar con el lector, en este caso los niños. Y en mi caso es a través del dibujo. Entonces, tratar de que ese dibujo genere una historia que cuente algo que conecte con los niños también.

También debería haber una intención de los padres en esto... Es un trabajo de padres, de colegios, del gobierno, bibliotecas, librerías. Ahora hay esta figura importante de los mediadores de lectura. Un niño no va a poder ver un libro si no tiene uno cerca. Entonces, los libros en casa, los padres leyendo, son importantes.

Hay temas también que se les pueden explicar mejor a través de los libros... El mundo está lleno de complejidades, de cosas dolorosas. No todo es felicidad, evidentemente. Primero, es importante que el lenguaje sea apropiado, y si lo es, creo que se puede hablar a los niños de cualquier cosa. No hay un tema prohibido para los niños, el tema está en cómo se les cuenta, cómo se explica. Mi hija me pregunta de todo y ahora (los niños) tienen mucho más acceso a la información. Hay cosas que no entienden, que no terminan de procesar porque están dadas de una manera que no está pensada para que un niño las digiera.

¿Estás trabajando en un nuevo libro? El último que estoy haciendo es sobre la migración. Hay dolor, pérdida y es duro, y los niños conviven con eso. Ya está casi listo. Lo llevan a la Feria de Bolonia este mes.

PERFIL

Issa Watanabe

Ilustradora de libros

Tiene un diplomado en Letras en la PUCP y es egresada de Bellas Artes en España. Dirigió diversos proyectos para promover la integración social a través del arte.

CIFRA

1 premio al mejor álbum ilustrado del año ganó su libro A la Orilla del viento (2013).