A poco de cumplir 21 años de trayectoria, Joaquín Escobar asegura que el arte le ha permitido mejorar la capacidad de empatía y la comprensión de diferentes perspectivas y realidades. Actualmente, encarna a cuatro personajes en ‘Tito Andrónico’ de William Shakespeare, una obra protagonizada por Bruno Odar y Mónica Sánchez, bajo la dirección de Mikhael Page. La puesta en escena se presenta en el Teatro Segura hasta el 4 de agosto y las entradas las pueden conseguir en Joinnus.

“Este año cumplo 21 años de carrera, eso también me permite entender las deficiencias que tenemos como sociedad, más que molestarme, me da pena nuestra realidad, busco cambiar eso”, afirma el actor nacional.

Hace más de una semana estrenaron la obra ‘Tito Andrónico’, una producción con más de 20 artistas en escena. ¿Qué fue lo más retador de este proyecto?

‘Tito Andrónico’ es mi primer Shakespeare. Uno de los mayores retos en este montaje de Mikhail Page es que hasta hace dos meses, yo nunca en mi vida había tocado guitarra y en la obra toco en vivo dos melodías en guitarra eléctrica, ese ha sido mi principal reto.

¿Cómo es desarrollar un nuevo personaje? ¿Qué desafíos tuviste?

Sí, en la obra interpreto a cuatro personajes. El primero es de la portátil de Bassiano, que es uno de los candidatos. Luego en el primer acto soy Marcio, uno de los hijos de Tito Andrónico; este cansancio que tiene, que puede compartir cosas del padre, pero también en el silencio desaprobar ciertas decisiones, el no estar de acuerdo. Marcio no tiene muchos textos en la obra, pero con poco silencio o con las miradas, se hace muy presente. En el segundo acto, hago otros dos personajes, el soldado Gogo y otro el sobrino de Tito, uno de los hijos de Marco Andrónico. Todos los personajes tienen una carga oscura y violenta.

La obra dura casi 4 horas pero aunque se trata de literatura clásica siento que no es tan pesado por el guion...

Por algo Shakespeare sigue estando tan presente y se sigue montando. Este clásico lo hemos podido montar tal cual Shakespeare lo planteó y sentimos que nos está hablando del 2024 y de nuestro país. Mikhail Page ha tenido las ganas, la visión y el acierto en este proyecto, llevarlo por un lado apocalíptico. El ingreso de Tito Andrónico, los candidatos más contemporáneos, el poder incluir una guitarra eléctrica, para poder acércalo aún más a nuestro presente.

Giovanni Arce, Joaquín Escobar, Jorge Armas y Diego Salinas interpretan a los hijos de 'Tito Andrónico' en la obra dirigida por Mikhail Page. (Foto: Mathis Willaerts)

¿Cómo fue reencontrarte con Bruno Odar y Mónica Sánchez en este proyecto?

Con Bruno hemos coincidido varias veces, hemos trabajado en ‘Al Fondo Hay Sitio’ seis años, padre e hijo. Mientras trabajamos juntos en la serie estudié en su academia de formación actoral ‘Diez Talentos’. También me dirigió en mi primer montaje de teatro en La Plaza, hemos coincidido en ‘Papá en Apuros’ y hace poco hicimos un proyecto en el Gran Teatro Nacional. Estamos en conversaciones para hacer más cosas juntas. Bruno no solo es el gran profesional que todo el país conoce, sino también es una gran persona y compañero, amigo también, y lo quiero mucho. Con Mónica es la segunda vez que vamos a trabajar después de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que no coincidíamos y que chévere hacerlo en el teatro, disfrutar en un espacio distinto a la televisión, otros tiempos y formas, otro tipo de convivencia.

¿No te incomodó en algún momento la popularidad de tu personaje en AFHS?

A pesar de que no me vieron en el regreso de la serie, las personas igual pedían que regrese con el personaje de ‘Yoni’. Cuando estaba en ‘Papá en Apuros’ me decían que querían una segunda parte. No molesta, no incomoda, es lindo que reciban con cariño el trabajo que uno hace. No es incomodidad pero me da pena, aunque también conozco la realidad de nuestro país, muchas personas piensan que ‘Yoni’, mi personaje en AFHS, ha sido lo primero que he hecho en mi carrera, cuando ‘Tito Andrónico’ es mi proyecto 30 en teatro, ‘Papá en Apuros’ es mi proyecto 11 en televisión. Estoy a un mes a rodar mi película número 7. He hecho proyectos en República Dominicana, uno con Televisa, en Estados Unidos. Muchos solo tienen o han decidido tener como opción de entretenimiento su control remoto. No se han dado una oportunidad de ir al teatro, piensan que ir es algo carísimo, algo alejado o para personas adineradas. Es parte del poco conocimiento.

Y actualmente los precios de las entradas para el teatro son totalmente accesibles...

Totalmente. Los precios más económicos para ver ‘Tito Andrónico’ son como una salida al cine, pero ahí no tienes a los actores en vivo, en el teatro puedes ver arte en vivo. Este año cumplo 21 años de carrera, eso también me permite entender las deficiencias que tenemos como sociedad, más que molestarme, me da pena nuestra realidad, busco cambiar eso.

¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo actoral?

Yo considero que mi primer trabajo en televisión fue ‘1000 Oficios’ en la última temporada en Panamericana. Hice algo antes pero yo no lo llegué a ver, ni siquiera sé si llegó a salir o no. Era en el canal 13, se llamaba ‘Cuéntale a Alicia’, me parece que se llamaba así. Mi personaje salía dos o tres escenas, no lo llegué a ver.

¿Qué crees que es lo mejor que te ha dejado la actuación?

Te comenté que había compartido un proyecto con Bruno Odar, se llama ‘Forte’ en el Gran Teatro Nacional y se tenía que profundizar el tema del bullying. En mi época escolar tuve distintas facetas; tuve mi época de introvertido, extrovertido, y también donde hice bullying o me lo hacían a mí. Pero la gran parte de años yo le hacía bullying a un amigo y no me siento orgulloso de eso para nada. El arte, el trabajar con esta sensibilidad, el poder acercarme a las historias y personajes, poder trabajar en la empatía, me ha permitido entender ciertas cosas que en su momento no quería entender. En este proyecto pude sanarme y perdonarme en la época en la cual abusaba psicológicamente de mi compañero. El arte y la cultura son un gran vehículo para tener una mejor sociedad. Lo veo en mí, lo siento en mí, lo veo alrededor también. Me gustaría que sea así para el país.

¿Qué se viene en tu carrera para lo que resta del año?

El futuro próximo son las últimas funciones de ‘Tito Andrónico’ en el Teatro Segura. La temporada es corta por la cantidad de actores que somos por en el elenco, por la agenda, no puede ser una temporada muy larga. Después estaré rodando una película que me va a tener un mes apartado en la ciudad. Aparentemente, una sorpresa teatral a fin de año. Además, la agenda del próximo año, teatralmente está llena. Se viene un estreno de cine también.