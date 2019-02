Síguenos en Facebook

Juan Carlos Fisher, que acaba de estrenar "¿Qué hacemos con Walter?", una comedia de humor negro sobre vecinos egoístas, prejuiciosos y racistas que evalúan despedir al viejo portero del edificio, se alista para montar en mayo un musical basado en la novela "Pantaleón y las visitadoras" (1973).

La obra de Mario Vargas Llosa relata cómo un capitán del Ejército peruano se las ingenia para satisfacer las necesidades sexuales de sus soldados destacados en la selva. Para ello, contará con la colaboración de un grupo de prostitutas.

El director, que el año pasado montó el musical "Billy Elliot", conversó con Correo para darnos luces de este proyecto, que protagonizarán Emanuel Soriano y Milett Figueroa.

¿Por qué decidiste hacer un musical de la novela?

Yo soy fanático del musical. Me parece que es un género que permite hacer un espectáculo mucho más grande que una obra de teatro no musical, y creo que "Pantaleón..." tenía todos los elementos para que sea una comedia musical, ambientada en los 50, en la selva, en Iquitos, con este sabor, con esta sensualidad, que lo hacía sumamente atractiva.

¿Qué elementos has rescatado de la novela para la puesta?

La adaptación la ha hecho David Serrano, que es un dramaturgo, guionista y director español extraordinario. Juntos decidimos tomar líneas que están más centradas a la historia de Pantaleón, que es más o menos el leitmotiv de las novelas de Vargas Llosa: el hombre frente al deseo. Y eso, ambientado en Iquitos en 1950, entre militares y bares, nos parece muy provocador. Pero el texto ha resultado ser mucho más coral de lo que imaginábamos. Hay muchos personajes. Será un placer llevarlos al escenario.

¿Has tomado algo de la película que se hizo como referencia?

No. Creo que la película que hizo Pancho (Francisco Lombardi), con el guion de Giovanna (Pollarolo), ha sido fantástica, es un referente para todos, pero ellos crearon un universo y nosotros estamos creando uno que corresponde a otro momento, manejamos otro tipo de humor. Además, es un musical que estamos llevándolo más hacia la comedia, más que a la historia de amor de la película.

Pantaleón tiene relación muy cercana con “La Brasileña”. ¿Por qué elegiste a Milett Figueroa para que encarne a esta visitadora?

“La Brasileña” tiene ciertas características y cuando nos reunimos con Milett tuve este impulso, como lo he tenido con otros actores con los que he trabajado y que no conocía, que me llevaba a pensar que era la actriz perfecta para el personaje. Después de los ensayos, la sesión de fotos, y de estar conociéndola un poco más, estoy feliz de trabajar con ella y con todo el equipo.

En el elenco también seleccionaste a cantantes como Melissa Paredes y Cielo Torres...

Cielo me parece fantástica y tiene un voz de los dioses. Tenerla en el escenario creo que va a ser increíble, al igual que Melissa, que en la televisión está haciendo un gran papel, y que quiera actuar por primera vez en el teatro me parece precioso. Además, volver a trabajar con Rómulo Assereto, que es casi como mi muso inspirador, me parece importante. Es un elenco muy sólido.

La gente se pregunta si habrá “escenas fuertes” con las visitadoras...

(Risas). Es una comedia desenfrenada, una comedia sensual, hecha para el público grande. Todos están preguntando si es que va a haber desnudos y no se van a encontrar con mucho de eso porque la historia no lo requiere. Estamos preparando un montaje espectacular donde no van a ver lo mismo que han visto en la película. Al ser otro medio de expresión, una plataforma diferente que el cine, no se van a encontrar con esos desnudos en primer plano, pero sí habrá mucha pasión, mucho humor y muchísimo corazón.

¿Vargas Llosa ha participado en algo para esta puesta?

Mario Vargas Llosa está muy contento con lo que estamos haciendo y estoy seguro de que va a estar presente. Nos ha dado su bendición, sabe que vamos a cuidar su historia.

PERFIL

Juan Carlos Fisher ha dirigido obras como "El hombre almohada", "Una gran comedia romana", "Una pulga en la oreja", "Las brujas de Salem", "El teniente Inishmore", "La jaula de las locas", "Hairspray", "Toc Toc", "Billy Elliot", entre otras.

DATO

El 24 de mayo se estrena "Pantaleón y las visitadoras: El musical" en el Teatro Peruano Japonés. Las entradas están a la venta en Teleticket.