Juan Pablo, el niño de 9 años que ha publicado su primer libro (VIDEO)

Juan Pablo Moscoso tiene 9 años y acaba de publicar su primer libro en versión cómic, se llama “The adventures of the guy with a hat” (Las aventuras del chico del sombrero, en español). Tiene 12 capítulos donde el superhéroe tendrá que enfrentarse a un villano distinto.

Motivación

En conversación para Correo, Juan Pablo contó que siempre he la gustado escribir y dibujar. "En mi escuela cuando era hora de escritura a mi me emocionaba escribir historias. Siempre me encantó escribir aunque no dibujaba mucho".

A Juan Pablo le gusta el videojuego Super Mario Odyssey y fue precisamente por el personaje de Mario, quien usa un sombrero fantasma con el que se libra de los villanos y logra controlarlos, de quien logra inspirarse para crear su superhéroe de “The adventures of the guy with a hat”.

¿De qué trata?

"The adventures of the guy with a hat” aborda temas como los retos que debe enfrentar un niño, el cuidado del medio ambiente, la codicia, el abuso de videojuegos, entre otros.

En los doce capítulos, el superhéroe que se caracteriza por poseer un sombrero deberá enfrentar a un supervillano distinto.

"Mi hermano y yo queríamos crear nuestro propio superhéroe, entonces tomamos una hoja (de papel) y le pusimos todo lo que queríamos", cuenta Juan Pablo.

Se trata de un superhéroe que una fuerza descomunal, ojos rayos láser y la capacidad de volar.

Idioma

El libro en formato cómic está escrito en inglés, una manera interesante y entretenida de aprender el idioma inglés. Para Juan Pablo el idioma inglés ha sido más sencillo de aprender a comparación del español.

Fundación Hat Life

Este libro tiene como mensaje que los niños a pesar de ser pequeños pueden hacer cosas grandes. Por ello, el 50% de las ventas de este libro son destinadas a obras sociales, específicamente a implementar espacios de lecturas en colegios o albergues de escasos recursos económicos, con el fin de desarrollar la imaginación y creatividad en los niños a través de la lectura.

En El Salvador se implementó un espacio de lectura en el “Centro escolar caserío Las Mesas” en Nejapa y aquí en Perú se está apoyando al albergue “Brazos Abiertos” en Cieneguilla con mobiliario y libros para que los más pequeños se acerquen amigablemente a la lectura.

Si desea unirse a esta causa e incentivar la lectura y creatividad en los pequeños, puede conocer más del libro “Las aventuras del chico del sombrero” y de la fundación “Hat Life” a través de la web www.theguywithahat.com o a través de sus redes sociales.