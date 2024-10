Julio Ernesto Granda Zúñiga, arequipeño de 57 años de edad, es considerado el máximo exponente a nivel local, nacional e internacional en el ajedrez y apreciado por los jóvenes y niños quienes buscan compartir con los demás el deporte ciencia.

Con más de 300 premios en campeonatos, en su gran mayoría internacionales, afirma que falta mucho por aprender, considerando el nivel que se ha superado con los años. Recibió el título de Gran Maestro Internacional otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en el que muchos anhelan llegar.

Al notar el poco interés que le dan a este deporte, en el sentido del negocio, expresó que lo más importante es trabajar positivo y tomar las adversidades (pasajes, estadía, comida, entre otros) como un reto para alcanzar un nivel importante. “Debemos preocuparnos por construir cosas. Una misión es que se hagan más actividades, que se formen mejor a los niños y cuando ya estén capacitados puedan viajar al extranjero y tengan mejor preparación tanto técnica como personal”, recalcó.

Con tan solo 5 años de edad, sin saber leer ni escribir, Julio Granda de Camaná, empezó a jugar el ajedrez, pese a que sus hermanos no querían que aprendiera.

Con 6 años, Granda relata que en el primer campeonato, no lo dejaron participar por la edad, sin embargo, consiguió un tablero y se puso a jugar con cualquier aficionado a modo de entrenamiento, tal era el nivel, que terminó ganando a todos. Ante este revuelo, compitió contra el campeón del torneo oficial, quien también sucumbió ante el talento.

Con cerca de 300 medallas en campeonatos internacionales, recordó una, en especial, cuando fue campeón Mundial infantil tras superar en un torneo en México. “En ese caso, los mexicanos estaban más emocionados que yo, que no suelo ser tan efusivo. Me metieron a la piscina y yo me estaba ahogando, pero felizmente me rescataron”, destacó.

Entre algunos logros esta; por treinta años fue número 1 de Perú, campeón mundial infantil en 1980, campeón mundial Senior en 2017, merecedor de los laureles deportivos: máxima distinción en el deporte peruano, cuatro veces Campeón Panamericano Absoluto de Ajedrez, campeón Iberoamericano, entre otros.

Si bien, el apoyo de las instituciones públicas y privadas se destina para otras disciplinas por ciertos motivos, Granda acotó que la evolución tecnológica podría ser una herramienta muy útil para superar capacidades. A más de 50 años practicando el ajedrez, manifestó que compartir conocimiento y promocionar es vital a fin de que el ajedrez tome fuerza cada vez más.





