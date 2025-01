En la continuación y proyección de una inquietud que venimos cultivando y alimentando cada año, damos cuenta ahora de los libros liberteños a los que hemos accedido en el año recién concluido. En general, advertimos un ascenso en el número de libros publicados, aunque determinados autores también optan por el formato digital. De todos modos, esta es la relación de libros liberteños de autores del ámbito regional a los que hemos accedido en el año recién terminado.

CÉSAR VALLEJO DE CUERPO ENTERO

Es un poemario breve compuesto por veintiún poemas inspirados en la trascendencia poética de nuestro supremo creador poético, en cuyo breve prólogo escribe Ángel Gavidia: “Es un homenaje a Vallejo. Y como todo lo referido a él, lleno de riesgos, de abismos, de tentaciones, de pétreas pieles hasta encontrar, por fin el corazón. Sin embargo, su autora Dina Sánchez Baca, cuenta con los atributos para asumir este difícil reto: su estadía por varios años en Santiago de Chuco como profesora de Castellano y Literatura, su condición de poeta y el cariño que guarda por esta tierra”.

NUEVA NOVELA DE EFRÉN GAMARRA

El narrador Efrén Gamarra Soles es un escritor autodidacta, cuya producción casi siempre de carácter testimonial y vivencial se manifiesta en una producción mayormente vivencial, realista y testimonial, que se ha plasmado en los volúmenes: “El sendero de los ángeles infernales”, “El círculo vicioso”, “Los colores de las tinieblas”, “El hijo de Malhechor” y “Los socios de Robando Velásquez”. A ese conjunto, en el que no siempre adquiere prioridad la dimensión estética y la ficción, ha agregado la reciente novela de inspiración ancestral mochica “El alfarero Mushik”, que, como declara el autor, “es una historia novelada sobre la gran confederación que hace dos mil años fundara el legendario Aii Apaec en el valle de los Pac An Ga. Los mushik, además de grandes guerreros y planificadores, extendieron su imperio por miles de kilómetros. Además, se caracterizaron por ser notables astrónomos, ingenieros civiles e hidráulicos, cuyas obras continúan concitando la admiración y deslumbramiento”.

CÉSAR VALLEJO EN EL DIVÁN DE LA NEUROCIRUGÍA

Róger E. García Báez no solo es un respetable neurocirujano, sino un exhaustivo investigador vallejiano, aspecto al que ha dedicado dos importantes volúmenes: “Releyendo a Vallejo” y ahora “César Vallejo en el diván”, que lleva por subtítulo “Análisis neuropsicológico de Escalas”, en los que se aparta del tema estrictamente literario, para explorar aspectos propios de la medicina, especialmente del psicoanálisis, entre cuyos principales estudiosos destacan Max Silva Tuesta y Leopoldo Chiappo Galli.

De manera específica, el flamante libro del autor explora los diversos relatos que conforman los volúmenes “Cuneiformes” y “Coro de vientos”, que forman parte de “Escalas melografiadas”.

LOS CUENTOS PARA NIÑOS DE LALO ALVA

Un libro de alta y original elaboración artística, que revela una singular y extraordinaria capacidad para la concepción y estructura de los relatos. Es un volumen de título no solo original, sino desafíante, que pone el acento en el destinatario: “Sesenta cuentos para niños de 2 a 100 años”, caracterizado por historias no solo tiernas, sino desafiantes, que rompen con la naturaleza y estructura tradicionales de los libros para niños, para incorporarse como un volumen de destinatario plural y abierto, que no puede ni debe faltar en ningún ambiente familiar y educativo. Es el libro de literatura infantil y juvenil más y mejor logrado en la época contemporánea en nuestro ámbito.

EDUARZO PAZ ESQUERRE Y UNA ANTOLOGÍA ORREGUIANA

Un enjundioso y fecundo volumen sobre la producción intelectual del referente especifico es la antología “Apreciaciones al pensamiento y obra de Antenor Orrego”, publicada por el narrador y profesor universitario Eduardo Paz Esquerre, quien ha concentrado en un solo volumen los aportes de varios colaboradores de distinta procedencia, entre ellos los liberteños: César Vallejo, Federico Esquerre, Luis Valle Goicochea, Miguel Angelats, Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Ibáñez Rosazza, Juan Paredes Carbonell.

También se incluye las colaboraciones de: Elmer Robles Ortiz, Cristóbal Campana, Teodoro Rivero-Ayllón, Luis Alva Castro, Eduardo González Viaña, Enrique Paz Castillo, Luis Amaya Deza, Saniel Lozano Alvarado y el propio antologista.

ESCRITORES LIBERTEÑOS CONVOCADOS POR JORGE CHÁVEZ PERALTA

Como recientemente lo hemos destacado, el fecundo, riguroso e iluminador ensayista Jorge Chávez Peralta ha reunido en un solo volumen su análisis y pensamiento crítico en torno a la producción intelectual de “Veintiún escritores liberteños”, a quienes, en su respectiva oportunidad ha dedicado una atención específica, realmente testimonial, analítica y crítica. Es un volumen imprescindible en el ámbito literario y educacional regional contemporáneo.

Los autores reunidos son los escritores: Víctor Manuel Sánchez Rodríguez, Carlos Sánchez Vega, Eduardo Paz Esquerre, Lucio Medina García, Arturo Castañeda Liñán, Teodoro Rivero-Ayllón, Luis Eduardo García, David Novoa, Orlando Vargas Romero, Juan Paredes Carbonell, Santiago Merino, Jorge Díaz Herrera, Jorge Flores Chávez, Rodolfo Quintana, Carlos Prado Muñoz, así como el autor de esta columna.

También se incluyen textos sobre las obras de Elmer Robles Ortiz, Eduardo Quirós Sánchez y Antonio Fernández Arce, Luis Guerrero Díaz y Hernán Hernández Kcomt.