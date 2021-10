Junto a Bruno Odar y Julián Legaspi, el reconocido actor Leonardo Torres vuelve a las tablas -con público presente- con la comedia “Nuestras Mujeres”, este fin de semana en el Teatro Julieta. “Esta obra la hicimos para el streaming a inicios de año y, para grabarla, tenía que haber gente presente. Entonces creo que fue un semiretorno a la presencialidad, y la obra completamente virtual que hice por pandemia fue ‘Tiempos mejores’”, recuerda el experimentado actor.

Los últimos años no te hemos visto en la televisión, ¿te has refugiado en el teatro?

No me gusta la palabra “refugiado”. Yo no considero eso, sino que el teatro es mi gran amor, mi gran pasión, así como la enseñanza. Pero sí, básicamente, estos años me he dedicado al teatro y a la enseñanza, y eso me tiene bastante feliz.

No creo que no hayas recibido ofertas para hacer tele...

Sobre la televisión, la verdad no he recibido propuestas, no soy caserito, no pertenezco al “pool” de actores que suelen llamar para televisión, pero sí pertenezco al “pool” de actores de teatro. Sin embargo, no me molestaría hacerlo, me gustaría regresar en algún momento, siempre y cuando la oferta y el producto sea paja.

¿Llega un momento en la vida en que uno solo acepta ofertas laborales en las que se siente completamente cómodo?

¡No quiero hablar como viejo! pero evidentemente creo que ya estoy entrando en la edad en que lo que más importa es estar tranquilo. Ya no es tanto una lucha por tu carrera, sino simplemente tratar de hacer bien tu trabajo, ser lo más profesional que puedas y estar a gusto para disfrutar tu vida. Creo que estoy hablando como alguien de 80 años.

¿A qué te refieres?

Es que se nota la diferencia. Cuando tienes 20 años quieres esto y lo otro, quieres salir en televisión y hacer cine. Ahora estoy contento con lo que hago y lo quiero disfrutar y, obviamente, la pandemia nos ha quitado mucho que, incluso las cosas útiles que hemos aprendido, no son buenas noticias, porque de verdad la pandemia nos ha quitado tanto. Por eso, que regrese el teatro, creo que es emocionante.

Habías hecho algo virtual, pero esta obra ya es presencial, aunque evidentemente con un aforo limitado por los protocolos vigentes.

Obviamente es una cosa emocionante de volver a comulgar con el público. Se han estado haciendo esfuerzos ya. Por suerte no somos los primeros, la presencialidad ha estado regresando poco a poco, y las veces que yo he estado en el público -en este retorno a la presencialidad- me he emocionado, por la presencia física de los actores sobre el escenario y ese contacto es impagable.

Desde la distancia que hace algunos años tienes con la TV, ¿cómo ves el auge y la irrupción del streaming?

Estoy asombrado y confundido de cómo circula hoy la información audiovisual, es decir, tienes 40 años de tu vida conociendo a la televisión de una manera y, en apenas, 7 u 8 años todo cambió de una forma escandalosa. Me imagino que los canales de señal abierta están llamados a desaparecer en algún momento, no sé si me gusta o no. Lo que sé es que se está creando contenido excelente, uno ya no está sujeto a la tiranía del horario y, sobre todo, se están haciendo grandes esfuerzos a nivel internacional para que los productos sean muy buenos.

¿Qué me puedes decir de los contenidos?

Todos los canales de señal abierta están haciendo productos que son atractivos para el público, y eso no siempre significa calidad. Si se está ensanchando tanto la brecha de calidad, entre los que se ofrece en el streaming y lo que ofrece la señal abierta, pues yo voy a estar a favor del streaming evidentemente.

Leonardo Torres Vilar

Estudió durante 2 años la carrera de actuación en la American Academy of Dramatic Arts (AADA) en Nueva York, obteniendo el Grado de asociado en Estudios Ocupacionales. Ha hecho cine y TV, pero en los últimos años se ha dedicado a su pasión: el teatro.