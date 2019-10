Leydy Loayza cuenta detalles de su novela "Cuerpo de agua"

Síguenos en Facebook

Leydy Loayza presentó en la última edición de la Feria Internacional del Libro (FIL Lima 2019), la primera entrega de una trilogía policial, "Cuerpo de agua", una novela cuya protagonista es una periodista, al igual que su autora, que descubre las esferas oscuras de los manejos de una empresa extranjera y su alianza con autoridades corruptas en Huancavelica.

"Es una novela negra y la temática tiene dos escenarios claves como es Huancavelica tras la muerte de un dirigente y el caso de una periodista que empieza a desentrañar los hilos de la corrupción que hay tras un conflicto social muy fuerte en esta zona, que a la vez se contrapone con una historia de conspiración en La Habana (Cuba) es otro escenario donde se desarrolla esta novela con personajes que tienen que ver con la trama policial", cuenta.

Ella sufrirá los rigores de la angustia cuando en La Habana se ve confundida en los laberintos de su pasión cuando descubre que un antiguo amor es víctima de un complot y subsecuente muerte que la lleva a tomar una decisión que el lector jamás se imaginará. Mientras en las alturas, las escenas de un crimen se entremezclan con la verdad y un asesinato nuevamente acecha el final, como en un principio de la historia.

"El periodismo de investigación me ha dado la sustancia como para embarcarme en esta travesía que así como en el caso de Leonardo Padura creó un personaje como Mario Conde y en mi caso este personaje femenino aborda una temática bastante real entre las ciudades, un poco el enigma de una ciudad a otra y desentrañar estos casos que también tienen que ver con hechos tan actuales, tenemos el caso de Tía María que parte de un conflicto social. La novela aborda esos escenarios, esas temáticas que están un poco ausentes en la literatura actual", afirma.

"Miguel Unamuno decía que hay que buscar lo universal en las entrañas de lo local, entonces el hecho de adentrarme en Huancavelica me hizo ver ciertas similitudes con La habana en la que estuve el año pasado, una temporada larga y donde pude ver que ahí la gente por más cultura y educación que tiene gana lo mismo que en la sierra del país, mientras que por un lado tenemos cultura, pero no hay libertad como es en el caso de La habana, por el lado de Perú tenemos libertad, pero no cultura, entonces esas ausencias crean un escenario bastante propicio para crear una historia fuerte en donde hay una serie de conflictos por la economía, por la mejora de una sociedad que todavía no despega, no progresa como es el caso de la sierra y como el caso de La habana", finaliza Loayza.

"Cuerpo de agua" se escribió en 5 años, basado en temas reales, pero con personajes traídos a través de la ficción.

Este sábado 12 de octubre "Cuerpo de agua" se presentará en la Feria de Libro de Trujillo.