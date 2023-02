La imaginación de los niños y niñas no tiene límites y las herramientas para incentivarlos a crear tampoco. Esta es la historia de “Los secretos del Rímac”, una publicación con cuatro capítulos y 20 cuentos que reflejan la historia de muchos niños del distrito, un ejemplo de cómo los sueños de pequeños y grandes se hacen realidad.

Desde la sala de su casa, Minerva Mora Alvino hace préstamos de libros a niños y niñas del Rímac. Su objetivo de transformar la vida de los pequeños, a través de la literatura infantil, fue tomando forma desde el 2020, cuando junto a sus amigos recaudaron 300 libros y los prestaron para fomentar la cultura en el distrito. Ahora, cuentan con una biblioteca de 1500 ejemplares, y la publicación de un libro que narra una veintena de historias sobre vivencias de niños y niñas en la localidad en donde conviven día a día.

“Este proyecto se llama ‘Creando historias del Rímac con la Biblioteca El Manzano’. La primera etapa fue el club de lectura, la segunda fue empezar con el taller de escritura y, por último, la edición y corrección hecha por los mismos niños”, detalla Minerva.

A través de sus relatos, pequeños de la comunidad de Cantagallo, el asentamiento humano Flor de Amancaes y urbanizaciones más céntricas al Rímac relatan su sentir y preocupación por su distrito.

Los libros fueron la herramienta principal para desatar su imaginación y narrar historias entre lo real y fantástico para salvar a su comunidad.

“A veces a los niños se les minimiza y eso está mal, hay que enseñarles y guiarlos para que sepan que su voz será escuchada”, comenta la gestora cultural y editora de “Los secretos del Rímac”.

Publicación con 20 cuentos de pequeños autores. Foto: Difusión

Historias. Cristian Barrantes Suyo tiene 10 años, vive en La Huerta del Rímac y a través de su historia sobre un avatar ha dado a conocer su preocupación por la contaminación ambiental, pero también su anhelo por intentar sacar de esta situación a su distrito.

“Yo estaba sentado en la computadora cuando, de pronto, vi un botón que decía activar avatar, así que lo presioné. [...] Encontré un papel con la fecha del año 2999. Mientras caminaba por la avenida Francisco Pizarro, podía ver mucha basura; sin duda, el medio ambiente estaba muy contaminado. Llegué a la conclusión de que debía arreglar este problema. [...] Necesito muchas piezas de robots”, narra el cuento de Cristian.

En el desenlace de la historia, el avatar se enfrentará con un científico maligno y al dios de la contaminación, al que derrotará junto a su otro yo del futuro para mantener a su distrito y al mundo limpios.

El distrito del Rímac es escenario de las historias. Foto: Difusión

Minerva cuenta a Correo que la única petición que hicieron a los niños fue que sus historias tengan como escenario el Rímac, después cada uno de los 20 pequeños crearon relatos de ciencia ficción, teletransportación, videojuegos y anécdotas reales.

“Nuestra idea era que más gente conozcas las historias de estos niños y ellos sepan que tienen una voz y merecen ser escuchado, reconocidos y que su esfuerzo ha valido la pena”, detalla.

Por ello, en el último capítulo de “Los secretos del Rímac”, Nancy Sánchez Pangosa, de 12 años, de la comunidad shipibo-Konibo Cantagallo, relata la historia de una pequeña que descubrió un cuarto lleno de dibujos con el diseño kené. La entrada a esa habitación estaba prohibida, pero era tan fascinante que ella solo quería estar allí.

“Cuando le pregunté a mi papá por qué a nadie le gustaba el arte, no contestó mi respuesta. Después de un rato, me contó que antes a toda la familia le gustaba el arte, cuando mi abuela Dodaria seguía viva. [...] Mi madre entró e interrumpió la historia. En su cara se notaba que estaba muy enojada [...]. Me castigó. Más tarde, mi mamá entró a mi habitación [...]. Me dijo que a mi abuela le gustaba mucho el arte, pero un día, cuando regresaba a casa después de vender sus obras, la mataron. Desde ese día todos odiaron el arte”, se lee en parte del cuento “El arte de mi abuela”.

“Los Secretos del Rímac” relata historias vívidas, escritas por pequeños autores que creen en sí mismos, y buscan leer más libros para continuar creciendo.

Datos

El proyecto “Creando historias del Rímac con la Biblioteca El Manzano” ganó los Estímulos Económicos 2021, del Ministerio de Cultura. Con ello, se llevó a cabo la publicación de “Los secretos del Rímac”, bajo la edición de Minerva Mora.

20 soles es el costo del libro “Los secretos del Rímac”, a la venta vía WhatsApp: 976 413 771.