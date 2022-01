En el marco de los 200 años de nuestra independencia, la Derrama Magisterial presenta su ambicioso proyecto editorial, la colección “Nueva Historia del Perú Republicano” -dividida en 6 tomos-, a cargo de diversos historiadores. Correo conversó con Manuel Burga Díaz, coordinador del comité editorial y autor, junto a Jorge Lossio, del tomo 4 de la colección “La insurgencia de la multitud: “Utopías, partidos y regionalismos (1919-1956). El historiador nos explica cuál fue el objetivo de la colección y el proceso empleado para concretarla.

¿Por qué la “Nueva Historia del Perú Republicano? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no nos han contado?

Probablemente uno de los elementos nuevos de la narrativa que se presenta en estos seis volúmenes de la Derrama Magisterial es la acción de las personas, los actores históricos; ya no es solamente la descripción delas estructuras y las coyunturas. Eso hace que redescubramos cosas, por ejemplo, la actuación de las mujeres y sus luchas por alcanzar las cosas a partir de 1956 como el derecho a votar ¿Por qué no lo hicieron antes?

Respuestas para muchas preguntas que hasta aún nos hacemos...

Yo creo que esta colección va a ponernos los pies sobre la tierra y decirnos lo que realmente hemos logrado, lo que realmente son conquistas de los peruanos, sin que sea de una intención desmitificadora y de crear una cosa nueva. Es tratar de entender durante el proceso de la historia de la República, así como el 56 es bien importante, el año de gobierno de Odria, el 1920 también lo es por la constitución nueva que le da a los campesinos la condición de ciudadanos después de 100 años de la independencia.

¿Qué retos enfrentaron al escribir y concebir ‘La Nueva Historia del Perú Republicano?

Yo diría que uno de los principales retos fue formar un equipo considerando la perspectiva de género, mitad hombres y mitad mujeres, y no fue posible matemáticamente porque todavía estamos cargando la historia del siglo 20. Hay un poquito más de historiadores hombres, pero hay una presencia importante de mujeres y lo vital, una presencia de tres generaciones, lo que hemos tratado de lograr es que esas tres generaciones dialoguen y se pregunten en un encuentro de voluntades.

Además aportan sus respectivas visiones y enriquecen el trabajo.

Cada uno mira desde su propio punto de vista, si bien, hemos hecho una partición por periodos por razones editoriales, cada dúo de autores ha mirado de manera propia los periodos. A mí me encanta la manera como el tomo tres está construido para mostrar la presencia de la mujer en esa época tan decisiva del 1919 en el que sí aparecían las mujeres con un rol público que no conocemos con claridad. No solo está en el tomo tres, sino también en el tomo uno todas las mujeres que estuvieron detrás de la independencia y tuvieron decisiones más fuertes que los maridos que estaban con cargos coloniales.

La colección es un trabajo ambicioso que está marcando pauta en la región.

La colección no solamente resume el esfuerzo de cada uno de los historiadores, hemos hecho consultorías en el país con colegas peruanos y también con historiadores extranjeros para saber que hizo Chile, Argentina, México, Venezuela, Colombia en sus bicentenarios, que fueron anteriores al nuestro. Ninguno ha hecho una revisión de la historia tan sistemática, como por fortuna lo hemos hecho nosotros, con apoyo de la Derrama.

La Derrama Magisterial estuvo detrás del proyecto. ¿Ellos lo propusieron?

Sí ellos fueron los que me propusieron el proyecto en el 2018 y fue así que formamos primero un núcleo pequeño, y luego uno un poco más grande donde el género y las generaciones eran vitales. El aporte de la Derrama fue fundamental, no solamente nos permitió conformar un grupo, sino que lo mantuvo, lo apoyó, permitió consultorías y que nos uniéramos. Finalmente se está publicando la colección, y nuestra meta es que se lea en los colegios, sería un gran aporte a la educación de los alumnos.

MANUEL BURGA DÍAZ

Dedicado a la docencia y la investigación la mayor parte de su vida, también ha ejercido cargos directivos en diversas universidades de nuestro país. En la actualidad, se desempeña como director del Lugar de la Memoria (LUM) en Lima.