María Sonia Cristoff: "En Argentina hay una revolución de las formas"

Síguenos en Facebook

La escritora argentina María Sonia Cristoff, en su novela "Mal de época" (Pesopluma, 2019) combina la historia de Albert Dadas, un hombre que sufría dromomanía, una necesidad irrefrenable de caminar, fugarse, con la de FG, un personaje de este tiempo que siempre está en movimiento, en busca de más pistas para una "misión" que no sabe exactamente de qué se trata.

Correo conversó con la autora de esta novela de ficción y no ficción que, bajo el misterio de la forma literaria, mete al lector en la cabeza del protagonista.

¿Cuál ha sido el disparador de esta historia?

Es una obsesión por el tema de la fuga, de los personajes que, en un momento, pegan un portazo y dejan todo atrás. Leyendo en un libro precisamente sobre el caminar, que es otra de mis obsesiones, encontré el fenómeno de un personaje del siglo XIX que dio lugar a esta obsesión por salir caminando, que se llama fuguismo o dromomanía. Empezó así.

¿Esta exploración de tus obsesiones te ha dejado más preguntas?

Me interesa la literatura de búsqueda. La búsqueda formal y pensar qué es una novela hoy en el siglo XXI: me parece que es una forma que muta permanentemente. Esas preguntas nunca se terminar de responder. En lo que escribo siempre hay una pregunta hacia el presente, lo cual no quiere decir que tenga una relación mimética con esta. Hay una interrogación casi de tipo ensayística. En esa fuga, la pregunta es, ¿qué es esto a lo que llamamos vida? Las formas de vida me obsesionan.

¿Y cómo es la vida ahora?

Estamos atravesando un momento interesante en el cual las nuevas tecnologías están ocupando el mito, que casi a finales del siglo XIX y a principios del XX ocupó el progreso. Esta fantasía de la hipercomunicación, de la nueva política, del trabajo colectivo, de la conexión, que suenan muy bien pero que hay que revisar, repensar. La novela que estoy escribiendo ahora va en esa dirección, en una clave más satírica.

Albert Dadas y FG están separados por los años, pero unidos por esa necesidad de ir en una dirección contraria a la de la mayoría. ¿Hay mucha incomprensión?

Más que incomprensión, pienso en rechazo. En el caso de Dadas se ve más claro: una forma de resistirse a algo. Mientras que FG es una representación del estado mental de época, de principios del siglo XXI. Me parece casi una novela psicologista, porque FG actúa con una mente totalmente "cooptada". Es gran parte de lo que está sucediendo con la tecnología, que puede tener usos extraordinarios, pero que tomada y recibida en un modo acrítico genera ese tipo de subjetividades que se dejan llevar por cualquier signo y no tienen la capacidad de tomar distancia, de decir no.

Has dicho que el tono es una de las cosas más difíciles de conseguir en la literatura. ¿Cómo trabajaste este aspecto?

El tono es lo que nunca puedo terminar de definir. Es la paradoja de la literatura. Podemos hablar de técnicas, escuelas, géneros, de miles de cosas, pero la literatura tiene, afortunadamente, una zona de misterio, la que no puedes terminar de definir, que para mí es el tono. Pero igual puedo ensayar algunas hipótesis. Traté de que eso se trasladara a la prosa misma. Que las oraciones fueran cortas, que la narración estuviera escrita con una falsa tercera, porque en realidad es la cabeza de él la que va mirando todo y casi con la lógica del videojuego.

Este año ha sido de reconocimientos para la literatura argentina escrita por mujeres. ¿Cómo ves este panorama?

Veo unas narrativas muy jugadas a formas desestructurantes, unas apuestas a la literatura híbrida, que mezcla varios recursos. Por ejemplo, María Moreno con "Black out" y las dos novelas de María Gainza. Hay una revolución de las formas. Las mujeres estamos teniendo otro tipo de escucha, otro tipo de poder de conversación y de experimentación. Es un buen momento literario.

PERFIL

María Sonia Cristoff

escritora argentina

Nació en Trelew, Patagonia, en 1965. Ha escrito los libros "Falsa calma", "Desubicados", "Bajo influencia" e "Inclúyanme afuera". Es docente en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad Tres de Febrero.