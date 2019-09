Martín Riepl: “Libro sobre Vizcarra no es una historia acabada”

Síguenos en Facebook

¿Quién es Martín Vizcarra? ¿Por qué se sabe tan poco del presidente con más popularidad del siglo XXI? ¿Realmente traicionó a Pedro Pablo Kuczynski? Estas fueron algunas preguntas que el periodista Martín Riepl se hizo y que lo motivaron a escribir el libro "Martín Vizcarra. Una historia de traición y lealtad”. La publicación ayuda a entender quién es el Mandatario y si actuó con lealtad o a traición.

¿Cómo surge la idea de escribir sobre Martín Vizcarra?

En realidad, el libro nace de una contradicción. Yo lo propongo (a la editorial Planeta). Pero la contradicción es que para ser el presidente peruano más popular del siglo XXI, en realidad Martín Vizcarra era hasta entonces, y todavía en parte, profundamente desconocido.

¿Cómo creías que era el Presidente?

Cuando él llegó al Perú (tras desempeñarse como embajador en Canadá), por lo mismo que era tan desconocido, creo que regresó al país como una suerte de lienzo en blanco. La gente no sabía muy bien quién era, y por lo mismo todo el mundo proyectaba en este lienzo en blanco al presidente que creían merecer. No tomábamos en cuenta que él viene con su propia manera de hacer política desde Moquegua. Yo también tenía ciertas expectativas con él al inicio.

Después de la investigación, ¿ahora qué opinión tienes de él?

Hay varias líneas que cruzan a todos los entrevistados: amigos, familia, rivales políticos, aquellos que se decepcionaron de él, los que trabajaron con él y por alguna razón se distanciaron. La mayoría coincide en que es una persona muy desconfiada. Sus amigos más cercanos dicen que es muy leal, pero cuando empiezas a alejarte de ese círculo cercano, empiezan varios a señalar que él no se portó de manera tan leal con ellos. Otro elemento importante es que muchos me señalan que es una persona orgullosa.

Tras leer el libro, yo veo a un Vizcarra fiel a lo que él cree…

Tú me dices que Martín Vizcarra es leal a sus convicciones; uno no puede ser leal a todo. Entonces, ¿Martín Vizcarra traicionó o no a Pedro Pablo Kuczynski? Una conclusión del libro es que, al menos con Pedro Pablo Kuczynski, fue desleal. Los testimonios apuntan a ello. Es un hecho que él se reunió con el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y con el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cuando ya se buscaba la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, cuando era vicepresidente. Eso es desleal, por decir lo menos. Pero habría que preguntarse si fue o no leal al país. Martín Vizcarra nunca ha explicado bien cómo él asume la Presidencia y por qué toma esa decisión.

¿Qué fue lo que más te costó conseguir para escribir el libro?

Lo más complejo fue poder contrastar todas las visiones, tan distintas que, desde la experiencia personal, cada uno tiene; porque no piensan lo mismo, sobre el mismo hecho, aquel que se siente muy cercano a Martín Vizcarra y aquel que se decepcionó de él. Tratar de encontrarle un sentido a las opiniones, a veces tan contradictorias, y hallar un hilo en toda la historia fue complejo, pero creo que el resultado es bueno.

¿Sientes que te faltó poner algo?

Sí, siempre. Porque es una historia en construcción, es una historia en proceso. Todavía podían aumentarse capítulos. El libro cumple su cometido porque conoces mejor a quien ahora nos gobierna, pero no es una historia acabada.

¿Cuál es tu visión final de Martín Vizcarra?

Creo que es notorio que el éxito que tuvo en Moquegua no puede extrapolarse al país, porque la gestión de una región de 175 mil habitantes no es la gestión de un país de 31 millones. También creo que, como conclusión, sí es una persona desconfiada. Su horizonte político es largo. Creo que él no ve con esta presidencia el fin de su carrera política, sino que esperará continuar en la misma, probablemente, como dice su familia, otra vez como presidente de la República o regresar a Moquegua a hacer carrera. Sí creo que todavía está en deuda frent e a las expectativas de gestión que se tenían sobre él.

Perfil

Martín Riepl, periodista y escritor

Actualmente es conductor en Latina. Ha publicado dos libros: “El último cartucho” (2014), en coautoría con Marco Sifuentes; y “Martín Vizcarra. Una historia de traición y lealtad” (2019). En ambas ocasiones difundió su trabajo a través del Grupo Planeta.