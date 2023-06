Mauro Kaseiri, pianista, investigador y formador musical argentino, presenta en Lima este viernes su libro “Charly García: transcripciones”, pero antes, conversó con Correo sobre el resultado de un verdadero trabajo de filigrana que se constituye su colección de partituras por cada uno de los 30 discos del mítico rockero argentino. “De chico, cuando empecé a hacer música, casi sin darme cuenta, empecé a sentir la ausencia de un material escrito que correspondiera con el material discográfico de Charly García. Hay partituras, pero bueno, no suenan lo que deben de sonar”, dice Kaseiri sobre la verdadera motivación de su libro.

Tu libro es vital para los músicos que admiran la obra de Charly García.

Vuelvo a repetir, las partituras de sus temas a los que uno siempre tenía acceso no estaban bien hechas, no se correspondía con lo que uno escuchaba en el disco y sentía la necesidad de un material bien logrado. Cuando estaba en clases, a los 25, 26, 27, los chicos me empezaban a pedir las canciones de Charly para tocar, y bueno yo escuchaba y cada vez fui logrando con la oreja y con el amor que le tengo a la música y a él, fui logrando cada vez más un material más cercano. Yo creo que este libro que presento el viernes en Lima,está bien logrado, porque cada vez que lo reviso estoy de acuerdo con todas las notas y en todas las decisiones que tomé.

¿Cuáles fueron los requisitos para elegir los temas a trabajar?

Los primeros, “Bienvenidos al tren”, “Desarma y sangra”, “Agua y piano”, los fui seleccionando porque eran tan pianísticos, y se escuchaba tan claro el piano, como un instrumento que él eligió para pronunciar su mensaje que me interesaba particularmente.

Tenían que estar canciones de Serú Girán...

Están “Llorando en el espejo”, “Bicicleta” “Desarma y sangra”, “La grasa de los capitales”. Y cuando empecé a desgrabar “Sobrevivientes”, hay dos fases, en esta grabación, una cuando estás desgrabando notas, escribo nota por nota hasta llegar al acorde, yo trabajo así, cuando llego al acorde voy a los bajos, o voy a la melodía hasta que logro el tramado perfecto. Cuando lo logro voy al piano con la partitura a ver qué tan claro está el curso, digamos que tan legible, y cuando ya está todo lo que hago es desgrabar. Una segunda fase es de confrontar ese trabajo frente al instrumento con la partitura impresa. Cuando yo me senté a tocar “Sobrevivientes”, me di cuenta que era un tango, tocado lento. Hay cosas que si no están escritas, vos evidentemente te perdés.

¿Charly aprobaba las partituras?

Es su música, son sus notas, y yo soy muy respetuoso en ese sentido, consulto para todo. Entonces, fui mandando material y él me aprobaba enseguida porque se dio cuenta que yo buscaba la perfección en el sonido, él se da cuenta que su partitura correspondía con su pensar, con su percepción musical y allí me aprobó perfectamente. Le dijo a Meche, la chica que se encarga de todo, que yo era un ingeniero como él.

Es el mejor premio a tu trabajo, ¿no?

Tengo tantas frases lindas de él que no se con cuál quedarme, realmente, es una felicidad muy grande. Anhelé tanto también poder presentar musicalmente el libro en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, no tengo más que agradecimiento a las chicas y los chicos porque arreglaron todo en cuestión de semanas.

¿Eres muy perfeccionista? De pronto ya tenías alguna partitura y decías no, a esta todavía le falta algo,

En esta segunda edición corregí un montón de cosas, lo que me importa a mí no es ni mi trayectoria, ni mi carrera, ni mi nombre, lo que me importa es fundamentar que el chico que está detrás de la música de Charly, tenga acceso y yo convertirme en una guía confiable.

Después de este trabajo de tantos años con su obra, ¿cómo calificarías a Charly García como músico?

Para mí, él es un músico clásico. Por eso digo que a mi me interesa presentar el material a la jerarquía de la Universidad de Ciencias Aplicadas porque quiero que lo sumen a su curricula, digamos mi deseo como una persona sensible que percibe la vida con la sensibilidad musical es que este material esté incluido en los programas del conservatorio y en las universidades. Es fundamental para mí, porque me parece un acto de justicia.

Mauro Kaseiri

Pianista e investigador. Discípulo del maestro Antonio De Raco y de Violeta Hemsy de Gainza. Cuenta con más de 20 años de experiencia a cargo de la selección de contenidos musicales en numerosos proyectos.