Mikael Miyashiro: “La presión de tener dos padres artistas es una de las razones por las que debo esforzarme en mi carrera actoral”

Con tan solo 17 años, Mikael Miyashiro está construyendo una carrera en el campo de la actuación. Recientemente, debutó en la obra ‘Un Maldito Secreto’ y ha demostrado ser una joven promesa, y sobre todo, ganas de ser uno de los mejores. Al ser hijo Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, es inevitable pensar que el público lo asociará con sus padres y el éxito que han tenido en la industria del entretenimiento. Sin embargo, sabe que encontrará su propio camino y acepta los consejos de sus progenitores para ser un artista de gran nivel.

“Un Maldito Secreto” es una pieza teatral que habla sobre los prejuicios que aún existen en nuestra sociedad, como es el caso del clasismo, la discriminación por la orientación sexual o raza, muchos escudados en la religiosidad. La dirección está a cargo de Aldo Miyashiro y se presenta en la Asociación de Artistas Aficionados, los viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

¿Qué te llevó a ser actor? ¿Tus padres influyeron en tu decisión?

Desde pequeño, he estado en contacto con la actuación y siempre pensé en ser actor, pero en un inicio no tenía una pasión real por el teatro, solo por el cine y la televisión. Sin embargo, fue en 2019 que me inscribí en un par de talleres de teatro y pues, amé el teatro y descubrí que esto era lo que quería hacer en la vida. Creo que mis padres tenían la esperanza de que no decidiera ser actor, de que eligiera un trabajo más estable y alejado del medio, pero una vez que les comuniqué mi decisión, me apoyaron. Ahora que estoy entrando a este mundo, siempre escucho sus consejos y recomendaciones para tratar de hacer las cosas lo mejor posible.

Debutaste actoralmente en la obra ‘Un Maldito Secreto’, ¿cómo te sientes?

Me siento realmente contento y agradecido de haber debutado en esta obra tan profunda y que refleja varias problemáticas sociales que siguen presentes en nuestro país. Además, compartir escenario con tan grandes actores y actrices ha sido realmente increíble y me alegra que lo haya podido hacer para mi debut.

¿Nos puedes hablar un poco de tu personaje?

Manuel es un chico que, simplemente, está enamorado. No tiene prejuicios, es optimista y está seguro que –aunque su familia es “complicada”– van a aceptar su relación. Sin embargo, va a ir perdiendo todo este optimismo a medida que avanza la obra, pues se va a dar cuenta de la verdadera cara de sus padres tras presentarles a la persona que ama.

¿Te sentiste nervioso en tu debut teatral? ¿O fluiste muy rápido desde el principio?

Ya me lo han dicho muchas veces, los nervios son parte de este trabajo. Me sentí bastante nervioso antes del estreno de la primera temporada; pero bueno, confié en los ensayos, en el trabajo que habíamos puesto en el montaje y salí a dar lo mejor de mí.

¿Qué rescatas de esta experiencia al ser dirigido por tu papá?

Él es un gran director, eso lo sabemos todos. Creo que es una ventaja para mí ser dirigido por mi papá, al menos en esta primera experiencia, porque siempre puedo preguntarle qué puedo mejorar. Cuando regresábamos de los ensayos siempre conversábamos de qué tan bien estuvimos y qué había que cambiar y todo ello me ayudó a construir el personaje y corregir errores tanto en la primera como en la segunda temporada de ‘Un Maldito Secreto’ .

¿Cuál es el mensaje que se llevará en público al ver la obra?

Creo que la gente se lleva el mensaje que aún existe este nivel de discriminación, de prejuicios, de racismo, de clasismo en nuestro país. Muchas veces nos olvidamos, por la gente buena que tenemos en nuestro entorno, que aún existen muchas personas para las que existen barreras sociales que no se pueden cruzar. Eso es ‘Un Maldito Secreto’, nos da un baño de realidad para reflexionar sobre nuestro país y para cuestionarnos por qué nos reímos de algunos chistes, por qué algunas cosas del inicio de la obra nos parecen “normales” y por qué en tantos años de lucha contra estas problemáticas, seguimos discriminando como sociedad.

¿Qué consejos te dieron tus padres sobre el mundo de la actuación?

Que es un mundo complicado, que es un trabajo inestable y que tengo que esforzarme mucho para lograr ser un buen actor. Y tienen razón, la actuación no es un trabajo sencillo como muchos piensan, tienes que estar bien porque trabajas con tu cuerpo y tus emociones, debes estar constantemente buscando trabajo y si te vuelves famoso, los “haters” siempre van a estar ahí, hagas lo que hagas. Pero finalmente es el camino que he decidido tomar, así que tengo que esforzarme para ser un muy buen actor.

Tus padres son conocidos en el medio artístico, ¿te preocupan las comparaciones?

Debo confesar que sí. La presión de tener dos padres que son muy conocidos y además dos grandes artistas es inmensa. Es verdad, por una parte es una ventaja, porque te da más oportunidades en el medio; sin embargo, muchas personas en base a esto buscarán desmerecer tu trabajo y criticarte a cualquier costo. Esta es una de las razones por las que tengo que esforzarme aún más por ser un artista de gran nivel. Como yo digo, no quiero ser “el hijo de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos”, quiero ser Mikael Miyashiro.

Respecto a la música, ¿cómo estás trabajando ello?

Estoy componiendo bastante últimamente. Amo la música, amo expresar mis sentimientos y volcar mis experiencias en mis canciones. Así que, cuando me viene a la mente una melodía, pienso en una letra que encaje bien y cuando tengo avanzada la canción comienzo a producirla (de manera muy simple, no soy un experto en producción) y una vez terminada la guardo en mis archivos del celular. Ya tengo varias canciones listas y la verdad que cada vez me siento más satisfecho con mi trabajo. Espero poder llevarlas a producir profesionalmente y sacar algunas este año.

A parte del teatro, ¿tienes deseos de incursionar en el cine y televisión?

Sí, claro. Amo el teatro, nada me va a quitar que lo prefiero con relación a la actuación en cámara, pero sí me gustaría actuar en televisión o en cine. Simplemente, amo la actuación en general, entonces no me cierro a ninguna experiencia ahora que ya debuté en los escenarios.

¿Cuáles son tus metas para seguir creciendo profesionalmente como actor?

Mi meta principal es estudiar en el extranjero y hacer audiciones para ver si logro establecerme como actor fuera del país. También quiero hacer mucho teatro musical, ya sea acá o afuera, porque es el género teatral que más me gusta. Independientemente de los logros, lo importante es que nunca me conforme y esté en constante mejora como actor, asumiendo retos y personajes muy distintos para ser un artista que realmente valga la pena contratar.

¿Y tus proyectos para este 2023?

Este 2023 quiero formarme mucho en teatro, en baile y en producción musical, haciendo cursos o talleres que me puedan ayudar a mejorar en ello. Me estoy debatiendo un poco qué quiero estudiar el próximo año, así que eso también me ayudará a elegir entre Teatro Musical y Producción Musical. Por otro lado, tengo planeado ir a producir profesionalmente algunas de mis canciones y sacarlas para comenzar mi carrera musical.