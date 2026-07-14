La filigrana cataquense mantiene en alto su prestigio al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y es que a través de proyecto HilArte, el Mincetur le otorgó el premio nacional del concurso de Buenas Prácticas y será premiado mañana miércoles en la sede de Sencico en Lima.

El proyecto “Hilos de plata, manos que trasciende: preservando la técnica de la filigrana en Catacaos”, cumplió con los criterios de evaluación de Mincetur ganando la distinción como “Entidad gestora de la artesanía peruana”.

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ENSEÑANZAS

“Hilarte” se institucionalizó con ordenanza municipal para asegurar su continuidad y los premios que allí se otorgan. Este año desarrolló con éxito su IV edición, de manera tal que las nuevas generaciones puedan seguir las enseñanzas ancestrales de este arte que maravilla el mundo.

Mincetur reconoce que los artesanos de filigrana salvaguardan una práctica ancestral en la cual Catacaos, cumplen las normas para su preservación, siendo este el segundo gran concurso de la filigrana que se celebra en el Perú.