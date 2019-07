Mo Yan: “La literatura puede purificar nuestro mundo”

Síguenos en Facebook

“Es un gran honor verlos aquí. Mi corazón está en esta tierra con ustedes”, afirmó el escritor Mo Yan, premio Nobel de Literatura 2012, tras su llegada al país como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019.

El autor chino, que pisa suelo peruano por segunda vez, habló de la influencia de la literatura latinoamericana en su país, con los libros de Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Carlos Fuentes.

Sin embargo, el autor de Sorgo rojo ahondó en su experiencia como lector de otros nobeles: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

“Antes prestábamos atención al qué escribimos y no al cómo; esto último nos lo enseñaron los escritores latinoamericanos”, dijo Mo Yan, quien reveló que La guerra del fin del mundo es su novela favorita de Vargas Llosa.

En la década del 80, el narrador leyó La tía Julia y el escribidor, La ciudad y los perros, El amor en los tiempos del cólera, Cien años de soledad, y encontró una forma de escribir de modo libre, sin copiar.

Luego de adentrarse en las primeras 10 páginas del mencionado libro de García Márquez, se dijo: “La novela se puede escribir de esta forma: es maravilloso”.

ENTENDERNOS

El escritor de Una carretera en obras manifestó cómo, sin pensarlo, recogió experiencias de vida en sus primeros años para luego plasmarlas en su obra.

“Empecé a leer a la sociedad con los oídos”, señaló al contar que dejó de estudiar a los cinco años para trabajar.

Mo Yan, además, contó que su concepción de la literatura no ha cambiado, sobre todo después del Nobel. “En la literatura tenemos que expresar los aspectos bondadosos y bellos, y criticar el lado más oscuro del ser humano. Con el paso del tiempo, mi estilo ya no será tan crítico como antes, porque me di cuenta de lo complejo que es el ser humano”, expresó.

Después, el novelista chino manifestó que “la literatura puede purificar nuestro mundo y mejorar nuestra estética; hacer diferenciar cuál es la belleza y cuál es la fealdad. La literatura también es la mejor forma en que nos entendemos y entendemos el mundo”.