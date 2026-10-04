Este jueves 8, en ceremonia especial, serán premiados los ganadores del VI Concurso de dibujo y pintura “Trazos y colores del alma” que llevó a cabo la I.E. “San Francisco de Asís” en homenaje a su patrono.

Este evento fue organizado por la coordinación de arte y cultura presidido por el profesor Jorge Luis Yamunaqué Pasache en el 82 aniversario del alma mater de la provincia de Paita, con el fin de promover nuevos talentos revalorando la historia e identidad local.

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LOS GANADORES

Los ganadores del Concurso de Pintura demostraron un nivel extraordinario de técnica, creatividad y amor a su institución y dedicación en cada lienzo.

Los galardonados en la categoría “E” son: Leslie Paiba Fernández primer puesto, seguida de Yamir Querevalú Cárcamo y Aston Alburqueque Salazar.

En la categoría “D” los tres primeros lugares lo ocuparon: Ailany Hernández Cárcamo; Ximena Mejías Ramos y Maryuri Ruiz Zapata con Dana Saavedra Llenque (que compartieron).

Además, recibirán premios honrosos por su buena técnica Piero Pazos Querevalú (4to. “E”); Britany Fiestas Tumje (3ro. “B”) y María Pulache García (3ro. “B”).