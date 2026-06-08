“El hombre que ríe”, la emblemática novela del novelista francés Víctor Hugo, llega por primera vez al teatro peruano en una versión libre dirigida por Francisco Cabrera Delgado, reconocido por obras como “Metamorfosis” y “Dr. Jekyll & Mr. Hyde”, y protagonizada por Santiago Maguill junto a Beto Benites, Lucía Oxenford y un destacado elenco.

Se trata de una propuesta que combina la fuerza del clásico con una mirada contemporánea sobre la identidad, el poder y la desigualdad social. El montaje teatral va del 26 de junio al 20 de julio del 2026 en el Centro Cultural Ricardo Palma, de Miraflores y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

La puesta en escena promete una experiencia visual y emocional impactante, llevando al público a un universo que transita entre el mundo del circo y la aristocracia inglesa. Con una cuidada propuesta escenográfica y una atmósfera cargada de simbolismo, la pieza invita a reflexionar sobre temas que continúan vigentes en la sociedad actual.

La historia sigue a Gwynplaine, un hombre marcado físicamente desde la infancia con una sonrisa permanente que lo convierte en objeto de curiosidad y espectáculo. A través de su recorrido, “El hombre que ríe” aborda la exclusión, los prejuicios, el abuso de poder y la búsqueda de dignidad en un mundo donde las apariencias suelen tener más peso que la esencia de las personas.

“Al releer la novela, tuve la sensación de que Víctor Hugo estaba describiendo muchas de las contradicciones que seguimos viviendo hoy: la exclusión, el culto a las apariencias y la fascinación por convertir la vida de otros en espectáculo. Esa vigencia fue lo que me impulsó a llevar esta historia al escenario”, expresa el director Francisco Cabrera Delgado.

Considera que vivimos en una época obsesionada con la imagen, donde una fotografía, un video o una publicación pueden determinar cómo una persona es percibida por los demás. En ese sentido, encontró sorprendentes paralelos entre la novela de Víctor Hugo y muchas de las contradicciones que enfrenta la sociedad contemporánea.

“El hombre que ríe” es también una reflexión sobre el espectáculo y sobre una sociedad que muchas veces encuentra entretenimiento en el sufrimiento ajeno. Más de 150 años después de su publicación, mantiene intacta su capacidad para conmover y cuestionar al espectador, consolidándose como uno de los grandes clásicos de la literatura universal.