El aclamado director de teatro, Roberto Ángeles, regresa a los escenarios para dirigir su obra setenta: Los autorretratos de Egon Schiele en el Teatro Segura. El director, cautivado por los cuadros osados y explícitos del pintor austriaco, nos lleva por un viaje corporal en donde vemos al arte como consuelo de la tragedia humana. El estreno es el próximo 25 de abril y las entradas están a la venta en Joinnus.

Egon Schiele nace en Austria, reconocido como uno de los mayores representantes del expresionismo austriaco centra su obra en el uso de la línea, el color no realista y los fondos vacíos, realizando cuadros explícitos y desgarradores se consagra como un pintor de alma escandalosa, siendo incluso encarcelado por realizar “dibujos inmorales” ante la corte austriaca. A pesar de su éxito, Egon refleja en sus autorretratos una figura desamparada y de juventud desolada, casi huérfana.

“EGON es un montaje de extraordinaria vitalidad, desbordante juventud y gran inquietud. La obra surge de la experiencia de ver sus pinturas originales en el Leopold Museum y el Belvedere Museum de Viena. Los autorretratos de Schiele me impactaron: Desnudos duros de absoluto desamparo. Exactamente como es la condición humana, frágil, efímera, bella y conmovedora. Me resultaba imposible no regresar a Lima sin reproducir las imágenes de Schiele y el dolor que inspiran, para lo cual nos sumergimos en su provocadora biografía”, nos comenta Roberto.

Esta creación de Roberto Ángeles no estaría completa sin el magistral elenco conformado por Oscar Yepez, Simón Vázquez de Velasco, Germán Ojeda, Bruno Espejo, Roni Ramírez, Italo Maldonado, Matías Spitzer, Flavio Giribaldi y Duncan Torres; quienes a través de un teatro en movimiento nos permiten ver el frenesí de sus cuerpos desabrigados acompañados por temas de rock clásico y un dulce concierto para piano de Serguéi Rajmáninov.

El equipo que trae a la vida la obra está conformado por Eduardo Camino en la escenografía y Mario Raez en la iluminación. La asistencia coreográfica por Irving Villavicencio y música creada por Italo Maldonado, producción ejecutiva por Miguel Seminario. Fotografías por Giuseppe Falla y Javicho Rivero, respectivamente. Asistencia de dirección por Irving Villavicencio y dirección general de Roberto Ángeles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Temporada: Del 25 de abril al 5 de mayo.

Fechas: Jueves a domingo a las 8:00 p.m. 8 únicas funciones.

Lugar: Teatro Segura (Jr. Huancavelica 265, Centro de Lima)

Entradas desde S/10.00 soles hasta los S/35.00 soles. Disponibles en Joinnus. (https://www.joinnus.com/events/theater/lima-egon-60886)

Obra apta para mayores de 16 años.Establecimientos privados cerca al teatro.