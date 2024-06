“Sería una pena que se marchitaran las plantas”, una obra de teatro innovadora, de estructura abierta, que completa su creación en vivo, mientras se representa, se estrena el próximo 4 de julio en el Teatro de Lucía, bajo la dirección de Jennifer Aguirre Woytkowski con las actuaciones principales de Lita Baluarte y Alfonso Dibos. La obra escrita por el autor croata Ivor Martinic, se modifica en cada función convirtiéndose en una experiencia nueva y única, cada vez.

El público podrá apreciar diferentes versiones de “Sería una pena que se marchitaran las plantas” con la participación de artistas invitados como Alberto Isola, Grapa Paola, Sandra Bernasconi, Alexa Centurión, Aldo Miyashiro, Andrea Brissolese, Gabriel González, Emanuel Soriano, Magali Bolívar, Milena Alva, Denise Arregui y Alejandra Guerra, quienes en escena interpretarán al autor de la obra.

La obra gira en torno a una ruptura; es una historia de amor que va llegando a su fin, una despedida, un escenario y una pregunta que se repite. Los actores usan sus propios nombres, edad y biografía para escenificar la historia de una pareja de actores que decide separarse. “Sería una pena que se marchitaran las plantas”, se estrena en el Perú precedida de un gran éxito internacional y muy buenas críticas en Croacia, España, Argentina, Uruguay y Holanda.

El autor Ivor Martinic destaca la originalidad de la versión peruana de la obra. “A lo largo de una decena de producciones de esta obra, aún no he visto un enfoque como este, que hace que esta versión sea muy original”, ha comentado Martinic. “Estoy curioso por ver cómo una nueva cara fresca cada vez, creará una nueva energía en la representación, convirtiendo la obra teatral en un evento vivo, siempre nuevo. Eso es lo que me interesa en el teatro, que la representación teatral sea viva y abierta, que esté en comunicación viva con el público”.

“Estoy muy feliz de que el público en Perú pueda ver mi obra. Es una obra con la que he luchado mucho al escribirla porque es muy íntima. Tiene una estructura abierta y en realidad invita a los artistas a completarla, a jugar con su forma. Me alegra que la directora de la obra haya decidido seguir esa libertad, y que en esta versión el papel del autor sea interpretado siempre por un nuevo actor. Estoy muy emocionado por esta interpretación y espero poder verla en vivo en algún momento”, ha declarado el joven dramaturgo croata.

Por su parte, la directora peruana Jennifer Aguirre Woytkowski, confiesa que siempre ha tenido una fascinación por las historias de amor, las rupturas y las despedidas. “Necesito mostrar a través del teatro lo complejo de los vínculos románticos, entiendo que amar es una decisión y sostener una pareja a través del tiempo implica un trabajo enorme. Cuando la relación se termina el dolor es insoportable, la angustia infinita y la pregunta abierta de cómo seguir la vida sin esa persona, hace que podamos encontrar todos un punto común de entendimiento y empatía. Quisiera que la obra sea un abrazo para los que asistan y que logre honrar a nuestros afectos y vínculos más cercanos, a pesar del tiempo, la distancia y las despedidas inminentes”, puntualiza.

La obra se presentará sólo en 15 funciones, desde el 4 hasta el 22 de julio, en el Teatro de Lucía, Bellavista 512 Miraflores, en el horario de 8 p.m. de jueves a lunes, excepto los domingos en que las funciones son a las 7 p.m.

Las entradas ya se pueden adquirir en preventa hasta el 16 de junio al precio de 40 soles entrada general. A partir del 17 de junio, la entrada general costará a 50 soles.

INVITADOS POR FUNCIONES

GRAPA PAOLA jueves 04 de julio, domingo 7 de julio

SANDRA BERNASCONI viernes 05 de julio

ALEXA CENTURIÓN sábado 06 de julio

EMANUEL SORIANO lunes 08 de julio

MAGALI BOLÍVAR jueves 11 de julio

ALDO MIYASHIRO viernes 12 de julio

MILENA ALVA sábado 13 de julio

ANDREA BRISSOLESE domingo 14 de julio

DENISE ARREGUI lunes 23 de julio

ALEJANDRA GUERRA jueves 18 de julio

GABRIEL GONZALEZ viernes 19 de julio

ALBERTO ISOLA sábado 20 y domingo 21 de julio