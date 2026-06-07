La compañía Paso de Gato Teatro estrenará “Instrucciones para perderse”, la nueva obra escrita y dirigida por Ricardo Caffo, una propuesta que mezcla humor, absurdo y reflexión para abordar temas como la ansiedad, la búsqueda de sentido y las dificultades de la vida adulta.

La puesta en escena se presentará todos los jueves de junio en Lumbre Restobar, en Barranco, con un elenco integrado por Javier Seminario, Rocío Olivera, Francy Pezo y Andre Natteri.

Una búsqueda que se convierte en crisis existencial

La historia sigue a cuatro amigos que, tras salir de un centro comercial, descubren que no recuerdan dónde estacionaron su automóvil.

Lo que parece un inconveniente menor se transforma rápidamente en una serie de situaciones absurdas, discusiones ridículas y confesiones inesperadas que exponen las inseguridades y frustraciones de los personajes.

A medida que avanza la búsqueda, la sensación de estar perdidos deja de ser únicamente física para convertirse en una metáfora de la incertidumbre que enfrentan en sus propias vidas.

Humor para hablar de ansiedad y desconexión

“Instrucciones para perderse” utiliza el humor y el caos cotidiano para retratar a una generación que vive bajo presión constante, intentando cumplir expectativas personales, familiares y profesionales.

La obra aborda temas como el miedo al fracaso, la necesidad de control, la soledad y la dificultad de encontrar un lugar de pertenencia en una sociedad marcada por la velocidad y la incertidumbre.

Con diálogos ágiles y situaciones reconocibles, la propuesta convierte un problema aparentemente insignificante en una reflexión sobre las crisis contemporáneas.

Inspirada en un clásico episodio de Seinfeld

La obra toma como punto de partida “The Parking Garage”, uno de los episodios más recordados de la serie estadounidense Seinfeld, creada por Jerry Seinfeld y Larry David.

Sin embargo, Ricardo Caffo desarrolla una historia propia que traslada el absurdo cotidiano a una realidad cercana para el público peruano.

Más que una adaptación, la propuesta utiliza la premisa original para explorar nuevos conflictos y personajes desde una mirada local.

Funciones y entradas

La temporada se realizará todos los jueves de junio a las 8:00 p.m. en Lumbre Restobar, ubicado en el pasaje Sánchez Carrión 173, Barranco.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus y también pueden adquirirse mediante contacto directo con la producción.

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