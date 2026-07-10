El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se vio obligado a suspender la atención en agencias durante los fines de semana, servicio que había implementado en el marco de las Elecciones Generales, las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2026, debido a un déficit presupuestario que impide cubrir los costos operativos.

Carmen Velarde, jefa nacional de Reniec, informó que la institución no cuenta con los recursos suficientes para sostener estos servicios adicionales que demandaban los procesos electorales aún vigentes. Ello implica la contratación de personal para la atención en agencias y la adquisición de tarjetas de policarbonato para la impresión del DNI, entre otros gastos.

ATENCIÓN SUSPENDIDA DURANTE FINES DE SEMANA

Durante el último año era habitual que Reniec publicara en sus redes sociales y en su página web, previo a cada fin de semana, el horario de atención y las sedes habilitadas para trámites y recojo de DNI los sábados, domingos y en horarios extendidos. Esta labor se ejercía a fin de que todos los peruanos puedan ejercer su derecho al voto.

No obstante, ante la falta de presupuesto, Reniec se vio en la necesidad de detener la atención de trámites durante los fines de semana y suspender los horarios ampliados a nivel nacional, pues no puede solventar las horas adicionales laboradas por el personal registral ni los costos que ello genera.

En ese sentido, los ciudadanos no podrán realizar gestiones relacionadas con el DNI de manera presencial durante los fines de semana, ni recoger su documento ya tramitado en dichos días.

Cabe resaltar que el déficit presupuestal afecta directamente a millones de peruanos que necesitan acreditar su identidad para llevar a cabo diversos trámites, acceder a derechos fundamentales como la educación y la salud, además de ejercer su derecho al voto. El DNI es, además, un requisito indispensable para el empadronamiento y para postular a programas sociales del Estado.

NUEVOS TRÁMITES A TRAVÉS DE LA WEB

Pese a la suspensión de la atención presencial. Reniec ofrecerá la alternativa de realizar trámites virtuales a través de su página web oficial. Entre ellos, el duplicado o renovado del DNI, la rectificación del estado civil de soltero a casado, actualización del PIN del DNI electrónico, copias certificadas de actas, entre otros.