El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, con el apoyo de la Fundación BBVA, presentarán su nueva producción teatral Muerde, escrita y dirigida por el argentino Francisco Lumerman y protagonizada por Alfonso Dibos. La obra se estrenará el jueves 15 de septiembre a las 8:00 p.m. y presentará diez funciones en el teatro del CCPUCP ubicado en Avenida Camino Real 1075, San Isidro.

MUERDE

Muerde es un trabajo sobre el regreso. Es la vuelta de René a su lugar; que es el mismo de siempre pero que no es igual. Es la vuelta a su historia, a su identidad quebrada y la oportunidad de revisar el pasado para entender qué pasó. Muerde surgió del deseo de experimentar con la escritura. “Me propuse construir un universo que a priori me resulte extraño y que me obligue a ensanchar mis propios márgenes. Así nació la voz de Rene, un ser al que ni él ni nosotros solemos escuchar”, nos dice el dramaturgo.

Este espectáculo tuvo su versión original en el momento más duro del aislamiento por la pandemia del COVID-19: “Lo ensayamos por zoom. Alfonso desde Lima y yo en Buenos Aires. ‘Estrenamos’ en julio 2020 en Tevi Live una plataforma creada para la ocasión. Las funciones se transmitían en vivo desde el departamento de Alfonso, de Barranco hacia el mundo. Algo imposible para el teatro tradicional. Tuvimos poderosas funciones, encuentros con gente de distintas latitudes y que nos hizo pasar mucho mejor nuestro aislamiento. Fuimos invitados a participar de distintos festivales y fue muy reconfortante dentro del panorama desalentador”. Muerde obtuvo el segundo premio de Obras Inéditas del Fondo Nacional de las Artes (2017). La versión por streaming participó del Festival FACYL (Salamanca, España), RESQUICIO (Puerto Rico) y Sótano 2 (Lima).

Sinopsis

René está manchado de sangre. Algo extraño ocurrió. Un hecho que él no puede recordar. Intentando saber, recupera su voz y comienza a hablar. Y así intentará averiguar de dónde vienen las heridas, mientras Rosa y su pasado lo acechan en todas las palabras que calló.

Temporada

Muerde estará disponible de manera presencial de jueves a lunes a las 8:00 p.m. y los domingos 7:00 p.m. desde el 15 al 26 de septiembre en el Teatro CCPUCP. Al final de cada función se tendrá un breve conversatorio con el actor de la obra y el director (primera semana de estreno) y con el actor en la segunda semana de temporada.

TEATRO PRESENCIAL

Dirección y dramaturgia: Francisco Lumerman

Actuación: Alfonso Dibós

Lugar: Teatro del Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075. San Isidro)

Teatro del Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075. San Isidro) Fechas: Del 15 al 26 de septiembre

Horario: de jueves a lunes a las 8:00 p.m./ domingos 7:00 p.m.

VENTA REGULAR

General: S/ 50.00

Jubilados: S/ 30.00

Estudiante: S/ 25.00

Conadis: S/ 25.00

Especial PUCP: S/ 30.00

Estudiante PUCP: S/ 15.00

BBVA: S/ 25.00

Suscriptores El Comercio: S/ 34.00

