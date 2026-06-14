El Parlamento Andino reconoció a los grandes artistas de todo el Perú, en las diversas modalidades, entre plásticos, arqueólogos, restauradores de Patrimonio Cultural, antropólogos, gestores culturales, y le entregó una diploma y medalla de honor por la trayectoria y aporte a la cultura peruana.

Entre los sesenta homenajeados estuvieron varios artistas piuranos, destacando José Fernández Adanaqué, un cataquense que triunfa a nivel nacional y en el extranjero.

Durante la distinción realizada en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Nacional Federico Villarreal, también hubo conferencias comprometidas con arte y la inauguración de la Expo “Color y forma”, donde el piurano presentó su obra “Tránsito existencial”. El evento fue organizado por la curadora Patricia Peralta La Torre.

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DESTACADO

José Fernández ha recorrido con sus obras diversas regiones del país y varios países y, para celebrar sus 35 años de trayectoria artística, tiene programada una exposición individual en la capital de la república.

Ha ganado varias distinciones de autoridades y entidades, en concursos de pintura, y ha expuesto en varias muestras colectivas e individuales, como en el Palacio de Gobierno, Museo de la Nación, Congreso de la República, Residencia de la Embajada de Estados Unidos en Perú, Banco de Comercio, Brisas del Titicaca, Museo Vicús, Hotel Libertador del Cusco, entre otras.

El artista cataquense es egresado de la Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino de Piura y ha recibido el escudo de la ciudad por su trayectoria como miembro de la Asociación Antonio Maro, la cual llegó a presidir.

Participó en VIII Bienal Intercontinental de Arte Indígena o Milenaria en Michigan EE.UU, siendo seleccionado a la X, XI, XII Bienal Internacional en varios países. También ganó el premio Iberoamericano “Nevado de oro” en Argentina.