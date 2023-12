En 1993, Steven Spielberg era el rey de la taquilla con “Jurassic Park”, pero no contento con eso, en apenas seis meses, el 30 de noviembre, presentó su película más dura y personal, “Schindler’s list” (La lista de Schindler), una historia estremecedora y un deslumbrante ejercicio de estilo en blanco y negro.

Le costó 10 años aceptar el encargo de rodar la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1200 judíos durante el Holocausto, cuya historia relató Thomas Keneally en una novela que publicó en 1982. Pero al final decidió meterse de lleno en una historia que le tocaba de cerca por sus raíces judías y años después reconocería que estaba muy orgulloso de la película y que no se había sentido tan realizado con ninguna otra.

Ganó su primer Óscar a mejor director por este trabajo -ya había sido nominado por “Close Encounters of the Third Kind”, “Raiders of the Lost Ark” y “E.T.”-. Fue una de las siete estatuillas que se llevó “Schindler’s list”, incluida la de mejor película. Ese año consiguió además otros tres Óscar para “Jurassic Park”. Una recompensa para el tremendo esfuerzo que realizó para rodar las dos películas casi de forma simultánea.

Recuerdos

Hace cinco años, en una retrospectiva que le dedicó el Festival de Tribeca de Nueva York, Spielberg reconoció que el día del rodaje de la escena de las cámaras de gas fue el “más traumático” de su vida. El director también reveló cómo consiguió mantener su ánimo esas semanas: Robin Williams lo llamaba cada día y durante quince minutos se esforzaba en hacerlo reír. “Nunca se despedía. Siempre me colgaba cuando escuchaba mi carcajada más sonora”, explicó.

Antes de empezar, Spielberg tuvo que enfrentar varios obstáculos, como el hecho de que los productores no querían que la hiciera en blanco y negro.