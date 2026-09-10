Phillip Chu Joy, influyente y exitoso creador de contenido, nos explica que su reciente libro “Aventura Infinita” (Planeta Cómic) nació de una epifanía nocturna tras redescubrir antiguos libros de tapa dura que utilizaban ilustraciones detalladas y mecánicas de juego. A diferencia de una novela tradicional, la obra que propone, busca fusionar el formato impreso con la experiencia de un videojuego, permitiendo que el lector tome decisiones y resuelva desafíos visuales.

“Mi primera aproximación a la fantasía no fue por los videojuegos ni por películas como El Señor de los Anillos o Star Wars, sino por unos libros de tapa dura con diferentes temáticas que leía de niño”, cuenta Chu Joy. “Lo fantástico de ese formato era que a los cuatro años no necesitabas saber leer tanto, tu propio cerebro completaba los espacios vacíos viendo las ilustraciones e imaginando cómo volaba un dragón o cómo lanzaba fuego”, agrega el exitoso creador de contenido.

¿Qué fue lo que desencadenó la idea de crear Aventura Infinita?

Todo empezó cuando mi mamá me devolvió unos libros de mi infancia, al releerlos y recordar esa mecánica en la que te piden ir a una página o regresar al inicio si pierdes, me sentí nuevamente como un niño y me dio mucha nostalgia. Me pregunté por qué ya no existían libros así y decidí hacer un calco de lo que recordaba, pero agregándole varias capas adicionales. La idea se cristalizó la noche del 15 de abril de 2024 a las 11:15 p. m., cuando me desperté porque no podía dormir y escribí la estructura completa; el 80 % del libro se ideó esa misma noche.

¿De esa noche de inspiración a tener el libro terminado, cuánto tiempo te tomó?

El proceso me tomó dos años en total, primero pasé un par de meses planeando, puliendo y haciendo bocetos a papel y lápiz. Luego vino la fase de ilustración, donde nos tomábamos aproximadamente un mes por cada una; al ser 80 ilustraciones, de ahí salieron los dos años de trabajo.

No te consideras un escritor convencional, ¿entonces cómo defines el concepto detrás de esta obra?

Para mí, esto es como un videojuego en formato de libro. Crear una novela extensa me daría pánico porque no soy tan bueno escribiendo textos largos; sin embargo, sí me considero bueno diseñando juegos. Por eso tomé la estructura de tener tres temáticas posibles en un solo libro e incluí a un mono como personaje de compañía que sirve de ancla emocional. No se trata de un libro de acertijos o sudokus aislados, sino de una historia donde cada ilustración cumple un rol estético y narrativo, integrando los desafíos de forma natural.

"Mi primera aproximación a la fantasía no fue por los videojuegos ni por películas como El Señor de los Anillos o Star Wars, sino por unos libros de tapa dura con diferentes temáticas que leía de niño", dice Chu Joy.

El libro propone una interacción familiar, que en estos tiempos cada vez es menos frecuente.

La respuesta ha sido fantástica y sobrecogedora, cumpliendo la meta de ser algo que padres e hijos puedan jugar y compartir juntos. He recibido testimonios muy emotivos, por ejemplo, un amigo con una hija dentro del espectro autista me contó que era el primer libro que leían y jugaban juntos. Al día siguiente la niña lo tomó por voluntad propia para leerlo en voz alta. También el caso de un señor con Alzheimer que, a pesar de sus problemas para crear memoria a corto plazo, al día siguiente de jugarlo con su hijo recordó la experiencia y pidió seguir jugando.

¿Crees que a los niños de hoy les están robando la magia debido a la sobreexposición tecnológica a la que se ven sometidos?

Siento que sí se está perdiendo un poco la magia y el entusiasmo por las cosas simples. Estamos ante una sobresaturación de estímulos inmediatos donde ya no existe el ejercicio de tener que esperar por las cosas. Además, hoy los padres, por estar ocupados, le entregan la tablet al niño como si fuera una niñera sin mayor supervisión.

Con Aventura Infinita reafirmas que mantienes vivo y fuerte a tu niño interior. ¿Cómo fue la dinámica de trabajo en equipo junto a Pablo y Gabriel de Hermanos Magia?

Tuve más de 30 reuniones con Pablo y Gabriel que lo sentían como una especie de terapia, porque lanzábamos ideas súper locas como si fuéramos niños de 5 años que querían hacer su película o libro con castillos y dragones. Todo eso lo combinamos con la experiencia profesional de cada uno. Sin este equipo el proyecto no habría sido posible, o se habría sentido como un viaje muy poco animado si lo hubiera hecho solo. Y sí, definitivamente mantengo a ese niño interior fuerte y vigente

¿En qué momento descansas? Tienes una agenda súper apretada y siempre estás haciendo un proyecto tras otro.

A veces sí hago malabares con el tiempo. Entre la salida de este libro, relanzamos mi libro anterior, lanzamos un videojuego narrativo gratuito, estoy ayudando a producir tres películas más y trabajando en mi página web. El truco de todo esto es que todos los proyectos en los que estoy involucrado me entusiasman un montón.