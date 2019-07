Pierre Castro: "Descubrí que la literatura me escuchaba mejor que nadie"

Síguenos en Facebook

Pierre Castro, periodista y escritor acaba de publicar su último libro de cuentos, que paradójicamente se llama "Yo no quería escribir cuentos". Una recopilación de 62 historias breves que van desde lo cotidiano, tomando como base la vida de Castro e inspirado en su familia, amigos y amores del pasado.

"Yo no quería escribir cuentos" (Planeta, 2019) son historias que tienen humor, según cuenta su autor, pero mucha nostalgia a raíz de los cambios que ha presentado en su vida. "Nací en Trujillo y me fui a Piura, a los 13 años vine a Lima y ese fue el gran deslumbramiento y como me ponía un poco en aprietos, me obligaba a escribir para solucionar mi timidez con chicas o tener amigos. El descubrimiento de la literatura fue una forma de canalizar lo que sentía", cuenta Pierre Castro.

Su cuento más antiguo fue cuando "estaba en sus primeros 20 y trabajaba en el Grupo Epensa", mientras que sus últimos cuentos escritos se han dado con una distancia de otros 20 años.

Castro afirma que él es el narrador de la historia. "Es el libro de toda la gente que estaba alrededor de mi. Entonces hay familia, algunas exnovias pero sin nombre y varios amigos".

¿En qué se diferencia de Orientación Vocacional, un libro anterior también de relatos cortos?

Es un libro que siempre he querido publicar. De hecho el primer manuscrito que llevé como borrador e iba a publicar, mi primer libro que se llama "Un hombre feo" tenía gran parte de estos cuentos que al final no los escogieron por otras razones, porque enfocaron el libro con otro perfil, pero seguí escribiendo hasta formar un cúmulo de cuentos y mi editor, Juan Pablo Mejía vio en el libro una historia constante.

Le mande (a Juan Pablo Mejía) 119 textos y escogimos al final esos 62. Él encontró la línea que guiaba estos cuentos y que yo no le encontraba. Yo solo veía cuentos que había escrito dispersos durante toda mi vida. Mi otro editor decía que era como las "Prosas Apátridas pop", como pequeños textos, salvando las diferencias con Ribeyro que es un talento y mi ídolo. Juan Pablo encontró que era como especie de Los Años Maravillosos, que por cierto es mi serie favorita.

¿Cuál es el punto de partida para escribir un cuento?

Casi siempre es algo que pasa durante el día, en la vida rutinaria. Algo que desata algún recuerdo y un contrapunto. Por ejemplo, el estar esperando para la entrevista afuera y recordar que en la puerta del frente, trabajaba cuando tenía 21 años. Entonces pienso, tengo 40 años, en ese momento no había escrito ningún solo libro y ese ver la juventud desde la adultez me agitan los recuerdos. Siempre es como algo nostálgico. Aunque como también leía mucho a (Alfredo) Bryce Echenique, supongo que mi literatura tiene de humor, pero que parte de lo nostálgico y lo trágico.

¿Escribes como hablas?

Tiene bastante de coloquial. Mi literatura es como un amigo que te está contando algo en el bar mientras se está tomando una chela contigo.

Pierre Castro llegó a Lima cuando tenía 13 años, sus padres se estaban divorciando y tenía una sensación de pérdida, entonces escribir y reírse de lo que pasaba fue una forma de curarse. Escribiendo para divertirse.

Eventualmente descubrí que la literatura me escuchaba mejor que nadie además del efecto que producía. Tal vez empezó porque mi tío me contaba chistes rojos y yo iba a contarlos al colegio, entonces cuando le contaba a la gente se reía y también sentia ese 'feedback' de la gente, y me gustaba hacer reír a los demás con algo que contaba.

Dato

"Yo no quería escribir cuentos" (Planeta, 2019) se presenta este 29 de julio a las 8 p.m. en la Feria Internacional del Libro.