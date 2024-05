El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico estrenará el próximo viernes 31 de mayo la obra de teatro InBestia escrita por Mariela Noles Cotito y Luis Alberto León, bajo la dirección de Patricia Biffi y Mariela Noles Cotito y con un elenco conformado por Liliana Trujillo, Cecilia Monserrate y Lupe Ramos.

¿De qué trata InBestia?

En una institución pública peruana se desata una batalla contra la corrupción, encabezada por su directora, quien enfrentará a sus propios demonios en el proceso.

Una obra ambientada en la Biblioteca Nacional, que toma como punto de partida el robo de libros e incunables nacionales descubierto hace algunos años, a partir de lo cual se explora la lucha entre la integridad y la corrupción en la condición humana.

¿Qué sucede cuando los principios morales y la honestidad se enfrentan a la seducción del engaño? Esta obra es una montaña rusa emocional en la que Beatriz, directora de la biblioteca, lucha por mantenerse fiel a sus convicciones, enfrentándose al poder de la corrupción y el terror.

¿En qué momento los peruanos perdimos el sentido de nuestra historia?

Si entendemos la sociedad como un organismo vivo, InBestia es un grito, el aullido de un animal que llama nuestra atención como colectividad. Esta obra nos engulle, nos lleva hasta el centro de la bestia para enfrentarnos a la corrupción y la precariedad que recorre cada uno de los tejidos de nuestra vida en comunidad.

El robo de libros e incunables de la Biblioteca Nacional es una excusa para adentrarnos al reino del silencio y de la impunidad, para ponernos a prueba, y para preguntarnos qué tanto alimentamos a la bestia en nuestro día a día.

Así también, la divergencia en la identidad racial de sus personajes tiene un significado discursivo y narrativo particular, que busca expandir las narrativas colectivas sobre los espacios de poder que pueden o no habitar ciertos cuerpos en esta sociedad; en particular las mujeres peruanas.

Más que un mensaje moralizante o que abogue por el bien o el mal, InBestia nos confronta con algunos de nuestros disvalores sociales más arraigados. En el camino, nos recuerda que los libros de la Biblioteca Nacional y su archivo no son sólo una agregación de libros, sino una institución que guarda nuestra historia colectiva, nuestras ideas y nuestras voces como peruanos.

La obra de teatro se estrena el viernes 31 de mayo a las 8:30 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en el Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María. Las entradas ya se encuentran en preventa en Joinnus.

Las funciones serán los viernes, sábados y lunes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. Las funciones de los lunes tienen precios populares.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Temporada: del 31 de mayo al 8 de julio.

Días de función: viernes, sábados y lunes a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p.m.

Venta de entradas: Plataforma web Joinnus exclusivamente. Boletería no disponible en el teatro. Link de venta: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-inbestia-61557

Preventa: hasta el 30 de mayo. Válida para las funciones del 31 de mayo al 17 de junio. Precio preventa S/35.00

Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala. Estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad.

