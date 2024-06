Rafael López Aliaga reveló que envió una carta notarial a la empresa japonesa Honda luego de que se informara sobre el sobrecosto de 18 millones de soles en la compra de 1.600 motos policiales que realizó la Municipalidad de Lima al proveedor Pana Autos SAC.

“Lo que pienso es que tiene que responder la carta nuestra. He mandado una carta notarial el día sábado a Honda y Pana Autos porque el tema del honor corporativo está en los estándares corporativos de Honda Internacional, el honor corporativo es lo primero que cuida una empresa de este tamaño”, expresó el alcalde de Lima para ‘Panorama’.

“Hemos declarado a Honda que se ha violado derechos al honor y a la imagen municipal de Lima. Entonces (hemos pedido) que nos resarzan eso y le hemos dado 24 horas para ello. Si el día martes no hay una respuesta satisfactoria, tendremos que tomar otras medidas que puede ser rescindir el contrato”, agregó.

Además, el burgomaestre de Lima anunció que el lunes 17 de junio se reunirá con el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, para hablar sobre los permisos para la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, sin perjudicar el tránsito y comercio del Centro de Lima.

Rafael López Aliaga responsabiliza a proveedor por sobrecosto de S/18 millones en compra de motos policiales

En una conferencia de prensa que se realizó esta tarde, Rafael López Aliaga habló del presunto sobrecosto pagado por la Municipalidad de Lima por la compra de motos del modelo Sahara 300 al proveedor Pana Autos SAC, dicha adquisión se realizó mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“Suena a estafa, pues. ¿Qué nivel tiene Pana Autos SAC? Yo sí le voy a pedir explicaciones a Pana Autos SAC y, si no son satisfactorias, tendremos que revocarles el contrato. No es así, una corporación global que está con Honda, con la ética japonesa, eso suena a chicharrón”, expresó el alcalde de Lima.

Asimismo, desde la Municipalidad de Lima pidieron las explicaciones correspondientes a la empresa proveedora mediante la UNOPS.

“No es normal, no es una forma corporativa, hay estándares. Pana Autos no puede salir a declarar que se ha usado a la MML para construir un taller para luego hacer ofertas más baratas en el resto del Perú, eso es un delito, significa una demanda. Estamos esperando la respuesta de Pana Autos, pero hasta ahora nada, porque parece que lo toman como broma y eso no se hace. Estamos algo frustrados con eso”, añadió López Aliaga.

Además, el burgomaestre de Lima manifestó que, de no ser satisfactoria la respuesta de Pana Autos, se evaluará una posible demanda.

“En el análisis que hicimos, UNOPS no tiene culpa. El tema aquí es Pana Autos. (...) ¿Cómo va a saber UNOPS que dentro del país hay una compra local donde bajan los precios? Eso amerita una explicación de Pana Autos”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: