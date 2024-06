En una conferencia de prensa que se realizó esta tarde, Rafael López Aliaga habló del presunto sobrecosto pagado por la Municipalidad de Lima por la compra de motos del modelo Sahara 300 al proveedor Pana Autos SAC, dicha adquisión se realizó mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“Suena a estafa, pues. ¿Qué nivel tiene Pana Autos SAC? Yo sí le voy a pedir explicaciones a Pana Autos SAC y, si no son satisfactorias, tendremos que revocarles el contrato. No es así, una corporación global que está con Honda, con la ética japonesa, eso suena a chicharrón”, expresó el alcalde de Lima.

Asimismo, desde la Municipalidad de Lima pidieron las explicaciones correspondientes a la empresa proveedora mediante la UNOPS.

“No es normal, no es una forma corporativa, hay estándares. Pana Autos no puede salir a declarar que se ha usado a la MML para construir un taller para luego hacer ofertas más baratas en el resto del Perú, eso es un delito, significa una demanda. Estamos esperando la respuesta de Pana Autos, pero hasta ahora nada, porque parece que lo toman como broma y eso no se hace. Estamos algo frustrados con eso”, añadió López Aliaga.

Además, el burgomaestre de Lima manifestó que, de no ser satisfactoria la respuesta de Pana Autos, se evaluará una posible demanda.

“En el análisis que hicimos, UNOPS no tiene culpa. El tema aquí es Pana Autos. (...) ¿Cómo va a saber UNOPS que dentro del país hay una compra local donde bajan los precios? Eso amerita una explicación de Pana Autos”, sostuvo.

Municipalidad de Lima pagó S/18 millones más que Gobierno Regional de Piura al adquirir motos policiales

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó la compra de 3.600 motocicletas a un costo mayor en comparación con el Gobierno Regional de Piura. Esto generó un sobrecosto de un aproximado de 18 millones de soles, según informó Panorama.

En los detalles del contrato, la Municipalidad de Lima, bajo la administración de Rafael López Aliaga, pagó 36,400 soles por cada unidad del modelo Sahara 300. Por su lado, el Gobierno Regional de Piura compró el mismo modelo de moto a 31,454 soles.

El Gerente de Administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Pablo Paredes, aseguró que los costos considerados fueron acordes a los parámetros previstos y necesarios para la operatividad del Escuadrón Los Halcones.

Es importante mencionar que se realizó un pago de 131 millones de soles solo por las motos y 35 millones se destinaron para su mantenimiento.

Te puede interesar