Según el Jurado Nacional de Elecciones son oficialmente 43 los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para los comicios del 2026, descomunal cifra que supera a la de las tres últimas elecciones juntas, que sumaron 42.

Esto significa un crecimiento exponencial de 500% entre el 2001 y 2026.

Téngase en cuenta que participaron once organizaciones en el 2011; trece en el 2016, y dieciocho en el 2021, un total de 42.

El aumento inusitado para el 2026 rompió todas las previsiones y anuncia un sin fin de inconvenientes.

Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, intervinieron en los comicios del 2001 solo ocho partidos. En 2006 batimos el primer récord con 20 organizaciones.

ANÁLISIS

En opinión del excongresista Víctor Andrés García Belaunde, las reformas electorales promovidas por el gobierno de Martín Vizcarra, y también por el Congreso, tienen, en buena medida, responsabilidad en este fenómeno.

“Sobre todo las que promovió el gobierno de Vizcarra y el vizcarrismo y que son fatales. Y las que promovió el Congreso, que se dejó llevar en su momento por presiones que venían de fuera. Por ejemplo, permitir que los partidos, que antes se inscribían con 700 mil militantes, lo hagan ahora con 7 mil”, comenta para Correo.

García Belaunde desechó la hipótesis según la cual esta exuberancia de partidos sería demostración de una democracia plena en el país.

“(Risa) No, no, no. Es una demostración de una democracia enferma, plena de enfermedad, de inmadurez, egoísmo, de improvisación y también, evidentemente, de vanidad. Hay una mezcla de todo eso”.

A su juicio, son cinco o seis los partidos serios conocidos por su trayectoria.

“El resto son grupos improvisados sin capacidad para buscar el consenso con otros sectores políticos”, concluye.