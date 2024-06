Los hospitales del Ministerio de Salud a nivel nacional no cuentan con camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y ya se registran listas de espera de pacientes, según advirtió en un pronunciamiento la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.

“El tiempo de espera de un paciente complicado que no ingresa al servicio de UCI oscila entre 24 horas y 7 días”, observó la entidad.

Según el monitoreo hecho, por cada paciente que ingresa a UCI, hay entre 5 a 10 personas que no lo logra. Esto se debe a diversos motivos, pero entre los principales están la falta de personal médico especializado y ausencia de camas equipadas.

Como se advertía durante la pandemia del coronavirus, existe una gran brecha de intensivistas en los hospitales del país. Si bien se necesitan 3 mil de estos profesionales para cubrir la demanda, solo hay 900 intensivistas generales y 64 intensivistas pediatras.





Hospital Cayetano Herida

Una muestra de lo que sucede en el país es la situación del hospital Cayetano Heredia. El jefe de UCI del nosocomio, Samuel Cosme, dijo que actualmente hay seis pacientes en lista de espera para ingresar a UCI, según informó La República. Quienes necesitan de camas UCI son pacientes con neumonía, traumatismo encefalocraneano, complicaciones en cirugías, pancreatitis, entre otros males.

Sucede que en el hospital hay 14 camas UCI y 8 camas de cuidados intermedios, pero todas están ocupadas. “Lo que estamos haciendo es que un médico programado en interconsulta, lo llamamos UCI extramuro, va a los servicios que manejan a los pacientes. Colabora con los médicos de recuperación en emergencia y trata de estabilizar al paciente, de tal manera que estos puedan ingresar en mejores condiciones a UCI cuando se desocupe una cama”, explicó Cosme.

El especialista indicó que durante la pandemia contaban con 30 camas UCI adicionales, pero fueron desactivadas. Así también, observó la falta de intensivistas, ya que del total, 452 se concentran en Lima.





Mala gestión

El epidemiólogo Antonio Quispe, consultado por La República, analizó que la falta de camas UCI es un problema de gestión del ministro de Salud, César Vásquez.

“El Minsa está actualmente atravesando una de las peores crisis de su historia, la gestión de Vásquez no solo es paupérrima, sino que ha destruido por completo la capacidad de compra del Minsa, y eso es Cenares, si tú no tienes capacidad de compra, no puedes adquirir camas UCI ni medicamentos”, dijo al medio.

De igual manera, el exministro de Salud, Víctor Zamora, coincidió en que la falta de camas UCI es un problema de gestión. Dijo que aumentar las camas UCI es un tema de decisión política y de financiamiento, y que en la pandemia se pasó de 100 a 2.000 camas con esfuerzo.