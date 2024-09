Los cadetes del Colegio Militar Ramón Castilla, Promoción IX (1972-1974) celebraron bodas de oro de egresados. A la vez, aportaron a la literatura con libros de Oscar Humberto Alva y Alva, y, Alejandro Freddy Loarte Arteaga.

EL ÁRBOL DE ALVA

Alva (Cascas, 1956) desde muy joven escribe poesía. En 1991 ganó el concurso “Mis poesías y mis cuentos” en Cascas. Asimismo, por su microcuento “Lorenzo Fortunato” fue distinguido en Guatemala. Participó en el XVI Encuentro Nacional de Escritores “Manuel J. Baquerizo” en Chiquián (2017). Igualmente, intervino en XXIII Encuentro Internacional Itinerante “Capulí, Vallejo y su Tierra” Cascas (2023).

Alva, ha publicado “El árbol que resiste en el charco que se seca” (2024), poemario de contenido humanista-ecológico. Es un texto de largo aliento compuesto por 120 poemas, con versos transparentes y sugestivos. En el prólogo el Dr. Nilton Deza A. señala que en el Alto Chicama, discurre con los vientos, olisqueando las tierras mojadas con las lluvias de enero. “Le duele un árbol talado, la lluvia que no llega, las cosas extrañas arrojadas al río. Él espera las nubes cargadas de esperanza, tras el Altivo, ese peñón de Cascas” (p.11). En efecto, nos cautiva en los versos “Antaño, / el río grande, / arrastraba, / muchas lluvias/, que caían del cielo. Aún, / consigue hacerlo, / a pesar, / de las pocas lluvias/. El río grande, / es la continuidad de las lluvias, / que van haciendo, / mares inmensos” (p.26). A veces filosofa intensamente, leámoslo: “El eco de la creación, / más allá del átomo, / más allá, / del silencio del cosmos,/ nos acerca a la tierra”(p.66).

Alva es un poeta lírico, ecológico, humano y nos golpea y sentencia: “No seamos, / la vergüenza de la natura. / Sin mar, no hay cielo azul, / no hay praderas verdes./ Sin el hombre,/ todos es posible. / No seamos indiferentes, / la naturaleza, es cuna y evolución. / El hombre,/ no lo asimila/ no lo entiende aún” (p.98). Por el hábitat en donde reside identifica que “Era terco el árbol,/ desprovisto, de muchas hojas, / poco verdor, e, hilvanaba, raíces,/ que le sostenían. / Las avecillas, / preocupadas, /pensaban, / en sus nidos, /caerían, / al suelo, / como caen las hojas secas./ Hasta sus trinos,/ caerían al suelo” (p.139). El poeta Alva “es una voz de alarma, en busca de la reacción solidaria, positiva y poner un granito de arena de apoyo a la causa Pro Tierra y para que, así, pueda llegar a la conciencia de cada uno de nosotros” (p.9). El libro concluye considerando citas de Cortázar, Rulfo, Heraud (pp. 46,147).

Finalmente, el Ing. César Alva, en la contracarátula señala que “los hombres con su tecnología y su avidez por acumular mucho dinero, estamos acabando esta biodiversidad (cadenas tróficas) con su complejidad energética, bioquímica y espiritual, los cuales mantienen el equilibrio mental y biológico de nuestro querido globo mamá”.

OLARTE Y LAS VACAS

Alejandro Freddy Loarte Arteaga (Huallanca, Ancash, 1958), estudió Sociología Política en la Universidad Católica del Perú y Maestría en Política en la Universidad New School de Estados Unidos. Su novela tiene 2da. Ed. con el título “La rebelión de las vacas,50 años más tarde (1974-2024)”. Realidad y ficción de los cadetes del Colegio Militar Ramón Castilla, Promoción IX (1972-1974). Ellos protagonizaron un motín en el año 1974.

Escenario y personajes

En cuanto al “mundo, escenario y personajes” de la novela, la trama se desarrolla en el contexto y extramuros del colegio militar Ramón Castilla de Trujillo, en donde se quebró la normatividad y, en consecuencia, se originó la rebelión de los cadetes del 5to. año a quienes se les llamaba “vacas” (“chivos” a los del cuarto año, y “perros” a los del tercer año). Los personajes destacados son Arturo, Shanti Flores, Manuel La Rosa López, Sofhocleto (evocan a Chimbote), el Charapa Mori Celis, profesor Carlos Albán, Arturo Rosales,Gustavo Franco, José Moreno, Alberto Quitzgard, entre otros.

Vacas y perros

Por las similitudes que las emparentan “trazamos un comparativo/crítico” entre “La rebelión de las vacas” y la consagrada novela “La ciudad y los perros” de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, tienen similitud porque se desarrollan dentro y fuera de los colegios militares, aunque en distinto espacio (Trujillo-Lima, respectivamente). Esta acción es impuesta por el grupo que tiene el control de los estudiantes que impone el desorden entre los internos del Colegio Leoncio Prado. En cambio, la novela “La rebelión de las vacas-50 años más tarde (1974-2024)” se origina con la rebelión juvenil, por cuanto el autor no solo registra el pasado, sino también, despliega (lenguaje militar) una consecutiva red de opiniones, reflexiones y arengas que corresponden a la conducta humana. Mediante la técnica narrativa de “paralelos”, comparamos secuencias o acciones intercaladas que pueden estar relacionadas entre sí como ocurre en la novela de Loarte y más aún en el magistral Vargas Llosa, obviamente respetando las distancia y diferenciando los niveles narrativos. De esta manera, se consigue que el lector cambie de localización, punto de vista e incluso de argumento.

Recordemos al pasado para construir el futuro. Ambos libros han sido escritos con disciplina, moralidad y trabajo.