En el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República se presentó el libro “Fundamentos de la Constitución”, que pone bajo la lupa la Carta Magna de 1993 y donde el autor-el excongresista Gilbert Violeta- realiza un comparativo de las 13 constituciones que han regido en el Perú, desde 1812 hasta la actualidad.

“30 años después de promulgada la Constitución de 1993, creemos que hoy por hoy no es posible entender a cabalidad el alcance del texto constitucional si no leemos de manera conjunta y complementaria las sentencias de este tribunal de justicia, que no es otro sino un tribunal de libertad, garante de los principios esenciales de la República y por consiguiente del estado constitucional de derecho”, alegó el exlegislador.

Asimismo, en su intervención, señaló que, de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, sólo dos de ellas -la de 1928 y 1993 regularon su reforma integral “en todo o en parte”, pero en los otros diez casos las reformas se dieron como un ejercicio del poder político y las circunstancias sociales de cada tiempo.

“En tal perspectiva es tan dañino para la estabilidad y el crecimiento del país vivir bajo la esquizofrénica idea de refundar el país cada cierto tiempo, como lo es vivir bajo la intolerante idea de que no hay nada que cambiar o reformar. En cualquier escenario la potestad de reformar o modificar la Constitución es y tiene que ser un derecho estricto del pueblo que no puede ser cercenado con una ley. Además, hacerlo sería contrario al espíritu histórico de la República”, sostuvo.

En otro momento, dijo que las mejores constituciones no son las reglamentaristas, sino las principistas de difícil modificación.

“Y aunque nadie niega que se requieren reformas en nuestro modelo actual, estimo que el centro del debate no debería estar en el modelo económico, tan puesto en voga por ciertos grupos de izquierda, sino en la adaptación del Estado a los retos que nos exige la dinámica y la velocidad del mundo globalizado, respecto de lo cual es más apropiado proceder con reformar puntuales”, añadió.

Lo acompañaron en la mesa el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, así como el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), así como exparlamentarios de diversas bancadas.